Tóth Gabi döntéséről vallott: „Kiállok, tűzbe megyek, és helyettük is viselem a nyilakat”

Tóth Gabi
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 12:20
Megasztártámogatás
Kiderült, hogy kik lesznek a Megasztár fellépői az élő adásokban. Tóth Gabi anyatigrisként védi a versenyzőit, bármit képes megtenni értük.

Tóth Gabi egy megható bejegyzéssel tudatta: ő bizony tűzbe fog menni a Megasztáros csapatáért, és ahogy fogalmazott, még a rájuk zúduló nyilakat is kivédi.

Tóth Gabi
Tóth Gabi teljes vállszélességgel kiáll versenyzőiért, és bármire képes értük / Fotó: Bánkúti Sándor

Tóth Gabi védi a versenyzőit

Tóth Gabi vállalja a döntéseiért a felelősséget: mint elmondta, a szakmában eltöltött 20 év alatt szerzett tapasztalatának köszönhetően tudja, hogy mindhárom Megasztáros versenyzőjének helye van az élő műsorokban. Legutóbbi Instagram bejegyzésében arról posztolt, számára fontos, hogy kiálljon a versenyzői mellett, és mindent megtesz, hogy szakmailag segítse a mentoráltjait. A legnagyobb visszhangot kétségkívül Balogh Krisztofer és Endrődi Rebeka párbaja váltotta ki, mert sok néző szerint Rebeka jobb teljesítményt nyújtott, ennek ellenére Krisztofer jutott tovább – Gabi szerint ő hozta el az évad egyik legemlékezetesebb pillanatát.

Belecsapunk és álljuk a sarat, mert én már megedződtem, a csapatomért pedig megteszek mindent szakmailag, hogy fejlődjenek, kiállok, tűzbe megyek, és helyettük is viselem a nyilakat, mert sosem gyengülünk el, csak szeretni jöttünk, zenélni és szívből írni meséket!

 - írta bejegyzésében.

Megemlítette azt is, hogy már elkezdték a közös munkát a versenyzőivel, akikkel minden egyes pillanatot egy élményként őriz. A négy versenyző mellett egy 13. tehetséget is megemlített, akiről tudja, hogy helye van a csapatban, ő vigaszágon került a tehetségkutatóba, és arra buzdítja a követőit, hogy szavazzanak a 13. énekes tehetségre, hogy bekerülhessen a döntőkbe.

 

