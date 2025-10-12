"El is sírtam magam" - könnyek a Megasztár színpadán, megtörték a csendet Tóth Gabi versenyzői

Megannyi küzdelem, könny, drámai pillanat és konfliktus után október 11-én, szombat este kiderült, melyik 4 versenyző erősíti Tóth Gabi csapatát a Megasztár 2025 élő show-jaiban. Bár Gabinak egyáltalán nem volt könnyű dolga, így többször el is sírta magát a válogatók alkalmával, végül meghozta azt a döntését, ami több fiatal tehetség sorsát is befolyásolni fogja. Négyét egészen biztosan!

Kiderül, kik jutottak be Tóth Gabi csapatába a Megasztárban (Fotó: Bors)

A Megasztár szombati adásában kiderült, hogy Gabi csapatát a következő énekesek erősítik a középdöntőt követően:

- Bura Constance (Connie)

- Jánoki Márió

- Balogh Krisztofer

- Szabó Kamilla Lilla

Közülük Szabó Kamilla Lilla vigaszágon jutott tovább, a többieknek viszont nincs mitől tartaniuk, akár arra is megvan az esélyük, hogy megnyerjék a Megasztár 2025-ös évadát.

A Bors utolérte Tóth Gabi versenyzőit, akik abban egy cipőben járnak, hogy komoly érzelmi hullámvasút volt számukra eddig a Megasztár. De vajon milyen érzések voltak bennük, amikor kimondták a nevüket a sorsfordító pillanatban? Erről faggattuk őket.

Megasztár: Bura Constance a tiszta lelkét tartja a szupererejének

A 19 éves Bura Constance nem tagadja, elragadták őt az érzelmek a középdöntőben, de az élő show-kat tekintve megállíthatatlannak érzi magát, és már ezerrel készül.

„Dúlnak bennem az érzelmek, hosszú út volt eddig eljutnom, és azt sem tagadom, hogy lelkileg nagyon megterhelő volt ez a nagy kaland. Rengeteg tehetség él Magyarországon, Gabi csapatában pedig csak 4 hely volt kiadó. Én talán a szívemet és a tiszta lelkemet emelném ki, ami szerintem átjön, amikor énekelek, amikor üzenetet közvetítek. Most, hogy idáig eljutottam, már nincs megállás. Alig várom az élő show-kat, és annyit elárulok a versenytársaimnak, hogy én már ezerrel készülök” - emelte ki Bura Constance.

Jánoki Márió szerint minden esélye megvan arra, hogy megnyerje a Megasztárt

Jánoki Máriót Szépréthy Roli kísérte be a Megasztár válogatójára (Fotó: TV2)

Bár a zsűri több ezer énekest hallgatott meg a válogatók során, Márióra már a érkezésekor felkapják a fejüket. A 32 éves fiút Szépréthy Roli kíséri be, ugyanis látássérült, az édesanyja nevezte be. De ez jóformán apró részletté törpül a Megasztár zsűrije számára, mikor meghallják az első hangokat.