"El is sírtam magam" - könnyek a Megasztár színpadán, megtörték a csendet Tóth Gabi versenyzői

Megannyi küzdelem, könny, drámai pillanat és konfliktus után október 11-én, szombat este kiderült, melyik 4 versenyző erősíti Tóth Gabi csapatát a Megasztár 2025 élő show-jaiban. Bár Gabinak egyáltalán nem volt könnyű dolga, így többször el is sírta magát a válogatók alkalmával, végül meghozta azt a döntését, ami több fiatal tehetség sorsát is befolyásolni fogja. Négyét egészen biztosan!
A Megasztár szombati adásában kiderült, hogy Gabi csapatát a következő énekesek erősítik a középdöntőt követően:
- Bura Constance (Connie)
- Jánoki Márió
- Balogh Krisztofer
- Szabó Kamilla Lilla
Közülük Szabó Kamilla Lilla vigaszágon jutott tovább, a többieknek viszont nincs mitől tartaniuk, akár arra is megvan az esélyük, hogy megnyerjék a Megasztár 2025-ös évadát.
A Bors utolérte Tóth Gabi versenyzőit, akik abban egy cipőben járnak, hogy komoly érzelmi hullámvasút volt számukra eddig a Megasztár. De vajon milyen érzések voltak bennük, amikor kimondták a nevüket a sorsfordító pillanatban? Erről faggattuk őket.
A 19 éves Bura Constance nem tagadja, elragadták őt az érzelmek a középdöntőben, de az élő show-kat tekintve megállíthatatlannak érzi magát, és már ezerrel készül.
„Dúlnak bennem az érzelmek, hosszú út volt eddig eljutnom, és azt sem tagadom, hogy lelkileg nagyon megterhelő volt ez a nagy kaland. Rengeteg tehetség él Magyarországon, Gabi csapatában pedig csak 4 hely volt kiadó. Én talán a szívemet és a tiszta lelkemet emelném ki, ami szerintem átjön, amikor énekelek, amikor üzenetet közvetítek. Most, hogy idáig eljutottam, már nincs megállás. Alig várom az élő show-kat, és annyit elárulok a versenytársaimnak, hogy én már ezerrel készülök” - emelte ki Bura Constance.
Bár a zsűri több ezer énekest hallgatott meg a válogatók során, Márióra már a érkezésekor felkapják a fejüket. A 32 éves fiút Szépréthy Roli kíséri be, ugyanis látássérült, az édesanyja nevezte be. De ez jóformán apró részletté törpül a Megasztár zsűrije számára, mikor meghallják az első hangokat.
„Rengetegen biztattak, hogy induljak el a versenyben. Hatalmas álmom volt a továbbjutás, kiváltképpen az, hogy bekerüljek Tóth Gabi csapatába. Remek ugródeszkának tartom a műsort ahhoz, hogy később önálló előadóként is megálljam a helyem, saját dalaim és koncertjeim legyenek. Szerintem van esélyem rá, hogy megnyerjem a Megasztárt” - kezdte lelkesen a Borsnak Jánoki Márió, akinek szuperképessége az abszolút hallása.
„Anyukám egész kiskoromban észrevette, hogy jó hangom és jó zenei érzékem van, ezért ötévesen zeneiskolába íratott. Itt derült ki, hogy abszolút hallásom van. Sokan gondolhatják, hogy nekem akkor könnyű dolgom van, de ez valahol átok is. Van, hogy az időjárási tényezők is hatással vannak a hallásomra, ha pedig van egy kis felső légúti megbetegedésem, akkor »feljebb hallok«, ilyenkor filmet nézni, de akár zenét hallgatni is, keserves tapasztalás” - mesélte korábban a Borsnak a Megasztár versenyzője.
Balogh Krisztofer Tóth Gabit lepte meg a legjobban, amikor szeptember 27-én besétált a Megasztár válogatójára. Idén májusban Krisztofer rendkívül nehéz élethelyzetbe került.
Anyák napja kapcsán amiatt jelent meg a hírekben, hogy úgy döntött, elmegy otthonról és emiatt fájdalmas számára az ünnep. Az énekest végül Tóth Gabi fogadta be, ám még ő se tudta, hogy a 27 éves tehetség jelentkezett a tehetségkutatóba.
„Hatalmas kihívásként tekintek erre a műsorra, egy olyan lehetőségként, amit muszáj volt megragadnom. Izgultam, persze, sőt, úgy is éreztem, hogy még nem is sikerült teljesen felszabadultnak lennem a válogató során. Gabinak sem mondtam el, hogy jelentkezem, így remélem, egyből sikerült őt meglepnem. Őt sokan félreismerik, pedig csodálatos ember, és én nagyon hálás vagyok neki. Nélküle nem is tudom, hogy hol lennék”
- morfondírozott korábban a Borsnak a Megasztár 2025-ös évadában visszatérő tehetség, aki azóta szerencsére tudta rendezni kapcsolatát az édesanyjával.
Krisztofer most abba is beavatott minket, milyen érzések voltak benne, amikor kimondták a nevét és megtudta, hogy továbbjutott.
„Csak sírni tudtam, elhinni is alig tudtam, hogy ez megtörténik velem. Nagyon nagy hálát éreztem, Gabi felé is, annak ellenére, hogy a párbajdalom után még szomorú voltam. Nem tudtam ugyanis azt a szintet nyújtani, amit elvártam magamtól és Gabit sem akartam ilyen helyzetbe hozni. Nem szerettem volna, ha azt mondják, azért tartott végül bent engem, mert ismer. Amikor végül kimondták a nevem, el is sírtam magam. Most mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy bebizonyítsam, van helyem a Megasztár színpadán”
- mondta határozottan Balogh Krisztofer.
Az énekes reménység vigaszágon jutott tovább a középdöntőből, de már most eljátszott a gondolattal, mennyi mindent tanulhatna a Megasztár során. Egyedül az tölti el félelemmel, hogy távol lesz a szeretteitől, a családjától, akik Romániában élnek.
„Kicsit megijeszt ez az egész, hisz én soha nem tanultam zenélni vagy énekelni. A családomtól is el kell majd szakadnom, nem lesz az, hogy el tudnak kísérni, hogy élőben drukkoljanak nekem. Persze telefonon tartjuk majd a kapcsolatot. Egy nagy kalandnak fogom fel a Megasztárt, és nagyon várom, hogy tanuljak. Szerintem egyébként az alapvető magabiztosságom tetszett meg a zsűrinek, az, hogy két lábbal állok a földön” - fejtette ki Szabó Kamilla Lilla.
