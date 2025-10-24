Történelmi siker a tegnapi: Így emlékeztek meg sztárjaink október 23-án a hőseinkről

Óriási sikerrel zárult tegnap az október 23-i országos megemlékezés, amelynek keretében a Békemenet és a nemzeti ünnepség is kiemelt szerepet kapott. A menet az Elvis Presley-térről indult, és a Kossuth téren ért véget, ahol Orbán Viktor miniszterelnök tartott beszédet. A látványos eseményen Gripen vadászgépek szelték át az eget, a színpadon pedig olyan ismert előadók léptek fel, mint Radics Gigi és Curtis. A Szabadság vándorai újragondolása és az Apám hitte című örökbecsű dal felcsendülése méltó zenei pillanata volt a nemzeti ünnepnek. Az esemény igazi sztárparádé volt, aki lemaradt volna róla, a kedvéért most egy csokorba gyűjtöttük őket.

Curtis és Radics Gigi produkciója még jó darabig bennünk fog élni (Fotó: MW)

Curtis és Radics Gigi mellett sokan mások is felbukkantak a sztárvilágból

Zoltán Erika meghatottan beszélt arról, milyen érzés volt számára, hogy gondoltak rá:

„Hihetetlen nagy örömmel és boldogsággal töltött el, amikor megkaptam ezt a megtisztelő meghívást, hogy részt vehessek énekesnőként az állami rendezvényen. Azt hiszem, ez mindenki számára egy olyan lehetőség, amitől csak boldog lehet az ember. Orbán Viktor beszéde igazán inspiráló és lendületes volt” – mondta az énekesnő.

Curtis is hasonlóan nagy megtiszteltetésként élte meg a felkérést:



Amikor megkaptam a felkérést, először azt hittem, hogy ez valami vicc. Elképesztő megtisztelő dolog, hogy az ország egyik legnagyobb ünnepén előadhatjuk ezt a dalt a Gigivel

– nyilatkozta a rapper, aki a közönséggel együtt énekelte a szabadság himnuszát.

Vasvári Vivien is jelen volt a férjével

A fellépők és meghívott vendégek között Vasvári Vivien is ott volt, aki számára az ünnep a haza és a család fontosságát szimbolizálta.

„Óriási megtiszteltetés volt számunkra, hogy kiemelt meghívottként vehettünk részt az ünnepségen, ahol a miniszterelnök is beszédet mondott. Számomra ez elsősorban nem a szereplésről szólt, hanem arról, hogy olyan értékek mellett álljak ki, mint a család, a haza és a biztonság. Ha ezzel a kiállásommal hozzájárulhatok ahhoz, hogy a gyerekeink és az unokáink húsz év múlva is egy biztonságos Magyarországon éljenek, akkor ez számomra igazi megtiszteltetés” – fogalmazott Vivien.