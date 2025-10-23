„Ordítva sírtam” – Tóth Andi összeomlott: pokoli állapotban üvöltött a fájdalomtól

Tóth Andi, évekkel ezelőtt berobbant a köztudatba, majd a magyar popvilág egyik legmegosztóbb, mégis legtehetségesebb előadójává vált. Az énekesnő most újra reflektorfénybe került. Most azonban nem új dala, hanem egy őszinte TikTok-videója miatt beszél róla az internet. A sztár kendőzetlenül vallott arról, milyen súlyos rosszulléten ment keresztül az elmúlt napokban – és milyen gondolatok kavarogtak benne a legnehezebb percekben.

Marics Peti exe Tóth Andi szörnyű állapotban volt (Fotó: Ripost)

Tóth Andi: „Azt hittem, később halok meg”

Az énekesnő a videóban láthatóan kimerült volt, mégis humorral próbálta oldani a helyzetet.

Azt hittem, később halok meg… mindig azt gondoltam, öregen, a stresszben, nem most!

– mondta nevetve, de a hangjából érződött, hogy komolyan megijedt.

A rajongók azonnal aggódni kezdtek érte, sokan kommentekben kívántak jobbulást, mások pedig arról írtak, hogy ők is hasonló tüneteket tapasztaltak az utóbbi időben.

Egy hét pokla: fejfájás, gyengeség

Tóth Andi elmondta, hogy több mint egy hétig tartó, elviselhetetlen fejfájással küzdött.

Több, mint egy hétig borzalmasan fájt a fejem, azt hittem leszakad, nem szokott ilyen lenni, de most semmi gyógyszer nem hatott, az sem ami egy lovat is kiütne, erre meg sem kottyant. Ordítva sírtam, pedig én aztán bírom a fájdalmat

– vallotta be.

Sokan találgatták, vajon vírusos megbetegedésről lehet-e szó, vagy a stressz ütötte ki ennyire. Az énekesnő maga is utalt rá, hogy mindenki vigyázzon magára ebben a hideg őszi időben, hisz könnyen meg van a baj.

Tóth Andi régen is mindig őszinte és önazonos volt (Fotó: Ripost)

A rajongók imádatától a média nyomásáig

Tóth Andi karrierje a fiatalon elért sikerek ellenére sem volt mentes a botrányoktól és a kritikáktól. A közösségi médiában gyakran nyíltan beszél saját küzdelmeiről, amiért sokan bátor, mások viszont provokatív személyiségnek tartják. Mindezek ellenére továbbra is az egyik legkarakteresebb és legtehetségesebb előadóként tartják számon a hazai zenei életben. Tehetsége vitathatatlan, de szókimondó stílusa és őszintesége gyakran kiváltja a közvélemény megosztott reakcióit.

Felépülés és új kezdet?

Bár az énekesnő nem árulta el pontosan, milyen betegséggel küzdött, őszintén bevallotta, hogy nehezen viselte az elmúlt napokat, és fizikailag-lelkileg is megviselte a helyzet. Ugyanakkor hozzátette, hogy nem szeret panaszkodni, inkább próbál a jó dolgokra koncentrálni és hálás maradni mindenért.