„Ordítva sírtam” – Tóth Andi összeomlott: pokoli állapotban üvöltött a fájdalomtól

Tóth Andi, évekkel ezelőtt berobbant a köztudatba, majd a magyar popvilág egyik legmegosztóbb, mégis legtehetségesebb előadójává vált. Az énekesnő most újra reflektorfénybe került. Most azonban nem új dala, hanem egy őszinte TikTok-videója miatt beszél róla az internet. A sztár kendőzetlenül vallott arról, milyen súlyos rosszulléten ment keresztül az elmúlt napokban – és milyen gondolatok kavarogtak benne a legnehezebb percekben.
Az énekesnő a videóban láthatóan kimerült volt, mégis humorral próbálta oldani a helyzetet.
Azt hittem, később halok meg… mindig azt gondoltam, öregen, a stresszben, nem most!
– mondta nevetve, de a hangjából érződött, hogy komolyan megijedt.
A rajongók azonnal aggódni kezdtek érte, sokan kommentekben kívántak jobbulást, mások pedig arról írtak, hogy ők is hasonló tüneteket tapasztaltak az utóbbi időben.
Tóth Andi elmondta, hogy több mint egy hétig tartó, elviselhetetlen fejfájással küzdött.
Több, mint egy hétig borzalmasan fájt a fejem, azt hittem leszakad, nem szokott ilyen lenni, de most semmi gyógyszer nem hatott, az sem ami egy lovat is kiütne, erre meg sem kottyant. Ordítva sírtam, pedig én aztán bírom a fájdalmat
– vallotta be.
Sokan találgatták, vajon vírusos megbetegedésről lehet-e szó, vagy a stressz ütötte ki ennyire. Az énekesnő maga is utalt rá, hogy mindenki vigyázzon magára ebben a hideg őszi időben, hisz könnyen meg van a baj.
Tóth Andi karrierje a fiatalon elért sikerek ellenére sem volt mentes a botrányoktól és a kritikáktól. A közösségi médiában gyakran nyíltan beszél saját küzdelmeiről, amiért sokan bátor, mások viszont provokatív személyiségnek tartják. Mindezek ellenére továbbra is az egyik legkarakteresebb és legtehetségesebb előadóként tartják számon a hazai zenei életben. Tehetsége vitathatatlan, de szókimondó stílusa és őszintesége gyakran kiváltja a közvélemény megosztott reakcióit.
Bár az énekesnő nem árulta el pontosan, milyen betegséggel küzdött, őszintén bevallotta, hogy nehezen viselte az elmúlt napokat, és fizikailag-lelkileg is megviselte a helyzet. Ugyanakkor hozzátette, hogy nem szeret panaszkodni, inkább próbál a jó dolgokra koncentrálni és hálás maradni mindenért.
Tóth Andi újra bebizonyította, hogy nem fél megmutatni a valóságot – még akkor sem, ha az fájdalmas. A rajongók szerint épp ez teszi őt különlegessé: az őszintesége, a bátorsága és az, hogy mindig önmaga marad, bármi történjék is.
