Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Eufrozina, Kende névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Nem csal meg senki fia” - a szingliségről vallott Tóth Andi

Tóth Andi
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 15:25
szinglipárkapcsolat
Az X-faktor mentora tudja mikor érkezik szerelem az életébe.
Alexa
A szerző cikkei

Tóth Andi és Marics Peti kapcsolata már két és fél éve véget ért, azóta pedig az énekesnő élvezi szingli életét, férfiak nélkül - bár lenne miből válogatnia. 

Tóth Andi
Tóth Andi életében jelenleg nincs szerelem Fotó: MW Archív

Tóth Andi szinglin éli mindennapjait

Nincs! Szóval nincs jobb érzés annál, mint hogy csajszi vagy, és megfürdesz, és megmosod a hajadat. Egy teljes skincare rutin van a képeden. Tiszta vagy, jó illatú vagy, be vagy ápolva: bőröd, tested, minden - mondta egy TikTok videójában a sztár.

Nem csal meg senki fia, és sül a sajtos pogácsa a sütőben. Megkenem egy kis házi eperlekvárral, és nézem a Jack Sparrow-t

- fejezte be gondolatait Tóth Andi.

Az énekesnő a elárulta, hogy élvezi az életet, kutyusával Bailey-vel, emellett pedig modern és független nőként éli mindennapjait. Tóth Andi azt is tudja mikor fog elérkezni életébe a szerelem, ugyanis szakítás után, mindössze két év mire erre sor kerül, ami az ő életében lassan pont esedékes. Saját bevallása szerint kiábrándult a pasikból.

Meg aztán, hol van normális, nagybetűs férfi, aki nem anyuci szoknyája mögött van? Sehol

- idézi az énekesnő szavait egy másik lap.

@tthandi

Ezt nem erthetik💅🏽✨

♬ eredeti hang - Tóth Andi

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu