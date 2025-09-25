„Nem csal meg senki fia” - a szingliségről vallott Tóth Andi

Tóth Andi és Marics Peti kapcsolata már két és fél éve véget ért, azóta pedig az énekesnő élvezi szingli életét, férfiak nélkül - bár lenne miből válogatnia.

Tóth Andi életében jelenleg nincs szerelem Fotó: MW Archív

Tóth Andi szinglin éli mindennapjait

– Nincs! Szóval nincs jobb érzés annál, mint hogy csajszi vagy, és megfürdesz, és megmosod a hajadat. Egy teljes skincare rutin van a képeden. Tiszta vagy, jó illatú vagy, be vagy ápolva: bőröd, tested, minden - mondta egy TikTok videójában a sztár.

Nem csal meg senki fia, és sül a sajtos pogácsa a sütőben. Megkenem egy kis házi eperlekvárral, és nézem a Jack Sparrow-t

- fejezte be gondolatait Tóth Andi.

Az énekesnő a elárulta, hogy élvezi az életet, kutyusával Bailey-vel, emellett pedig modern és független nőként éli mindennapjait. Tóth Andi azt is tudja mikor fog elérkezni életébe a szerelem, ugyanis szakítás után, mindössze két év mire erre sor kerül, ami az ő életében lassan pont esedékes. Saját bevallása szerint kiábrándult a pasikból.

Meg aztán, hol van normális, nagybetűs férfi, aki nem anyuci szoknyája mögött van? Sehol

- idézi az énekesnő szavait egy másik lap.