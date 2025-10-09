Hoppá! Rövid hajjal domborít Tolvai Reni, így még biztosan nem láttad

Tolvai Reni a Megasztár ötödik évadának győzteseként vált ismertté, de szerepelt a Sztárban Sztárban is, tavaly pedig új albummal örvendeztette meg közönségét. Rajongói azonban nem csak a tehetségéért vannak oda, a külsejét is imádják. Legnagyobb örömükre most szexi fotósorozatot tett közzé Instagram-oldalán az énekesnő, aki ezúttal kilépett komfortzónájából és szexi vörös fürtjeit sötétebb, rövid hajra cserélte - persze csak egy fotózás erejéig.
Nemrégiben lebilincselő fotóval lepte meg rajongóit Tolvai Reni - szó szerint, az énekesnő ugyanis összekötözött kezekkel, terpeszben ülve pózolt egy fekete bodyban és harisnyában, szerelését pedig egy magassarkúval tette még vadítóbbá. Legújabb fotóin egészen másképp néz ki a celeb, vörös haját ugyanis rövid feketére cserélte, ám bomba alakját és igéző tekintetét megőrizte. A képek meglepték a követőit, de persze így is imádják Renit!
Nagyon szexi a rövid , baromi jól áll!!!
- jegyezte meg egy hozzászóló.
Hú de jó vagy
- írta egy másik kommentelő, de persze záporoznak a dicséretek.
Tolvai Reni igazi átalakulóművész, ezt bizonyítja legújabb fotósorozata, amit IDE KATTINTVA nézhetsz meg!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.