Hoppá! Rövid hajjal domborít Tolvai Reni, így még biztosan nem láttad

Tolvai Reni a Megasztár ötödik évadának győzteseként vált ismertté, de szerepelt a Sztárban Sztárban is, tavaly pedig új albummal örvendeztette meg közönségét. Rajongói azonban nem csak a tehetségéért vannak oda, a külsejét is imádják. Legnagyobb örömükre most szexi fotósorozatot tett közzé Instagram-oldalán az énekesnő, aki ezúttal kilépett komfortzónájából és szexi vörös fürtjeit sötétebb, rövid hajra cserélte - persze csak egy fotózás erejéig.

Tolvai Reni mindig elképesztően dögös / Fotó: Szabolcs László

Tolvai Reni nem fél megmutatni idomait

Nemrégiben lebilincselő fotóval lepte meg rajongóit Tolvai Reni - szó szerint, az énekesnő ugyanis összekötözött kezekkel, terpeszben ülve pózolt egy fekete bodyban és harisnyában, szerelését pedig egy magassarkúval tette még vadítóbbá. Legújabb fotóin egészen másképp néz ki a celeb, vörös haját ugyanis rövid feketére cserélte, ám bomba alakját és igéző tekintetét megőrizte. A képek meglepték a követőit, de persze így is imádják Renit!

Nagyon szexi a rövid , baromi jól áll!!!

- jegyezte meg egy hozzászóló.

Hú de jó vagy

- írta egy másik kommentelő, de persze záporoznak a dicséretek.

