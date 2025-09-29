Bilincsben villantott Tolvai Reni: A látvány téged is rabul ejt

Tolvai Reni ismét meglepte követőit: közösségi oldalán egy különleges bejelentést tett, amely azonnal nagy visszhangot váltott ki rajongói körében.

Tolvai Reni ismét tündököl.

Tolvai Reni a Megasztár ötödik évadának győzteseként vált ismertté, és azóta hazánk egyik legnépszerűbb énekesnője. Szerepelt a Sztárban Sztárban, tavaly pedig új albummal is megörvendeztette közönségét. Sikere azóta is töretlen, fellépései rendre telt házasak.

Az énekesnő legutóbbi Instagram-posztjában közölte, hogy hamarosan megjelenik legújabb videoklipje.

TR – TÚSZ, coming soon

– írta a bejegyzésben, amelyhez egy lehengerlő fotót is csatolt.

A fotón Reni fekete bodyban és harisnyában, egy széken ülve, látványos pózban látható. Az extravagáns megjelenés és a titokzatos bejegyzés egyértelműen arra utal, hogy az énekesnő ismét valami igazán különlegessel készül. Reni korábbi átalakulása óta nem fél megmutatni bombaformáját, és igazi dívaként tündököl minden fellépésén és produkciójában.

Egy kommentelő így áradozott a sztárról:

Gyönyörű szép vagy

A rajongók izgatottan várják, milyen meglepetést tartogat számukra Tolvai Reni legújabb klipje, amely minden jel szerint egy újabb szenzáció lesz a hazai könnyűzenei palettán.