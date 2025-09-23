Nagy bejelentést tett Tolvai Reni, ragyog a boldogságtól - Videó

Tolvai Renit a Megasztár ötödik évadának egyik versenyzőjeként ismerhette meg az ország, s majd miután meg is nyerte a tehetségkutatót, hazánk egyik legfiatalabb, elismert énekesnőjévé avanzsált. Reni sikere azóta is töretlen és fellépésről fellépésre jár. Szerepelt a Sztárban Sztárban, továbbá tavaly új albummal is meglepte rajongóit. Munkásságával azonban továbbra sem áll le. Sőt, nagy bejelentést tett legutóbbi Instagram-bejegyzésében.

Nagy bejelentést tett Tolvai Reni. Fotó: Szabolcs László

Tegnap leforgattuk az új klippet. Coming soon (hamarosan érkezik)

- írta legújabb posztjához az aranytorkú énekesnő, aki egy videót is megosztott a nagy hír mellett.

Tolvai Reni igazi dívaként tündököl

Reni elképesztő átalakulása óta nem fél megmutatni bomba alakját és kinézetét és ez most, a klipp forgatása során sem volt másképp. Az énekesnő ugyanis nadrág nélkül, csupán egy harisnyában és body-ban pózolt a kameránk egy autó motorháztetején feküdve, majd fogta magát és igazi dívaként a kormány mögött ülve adta át magát a dal életérzésének.