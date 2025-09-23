Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Tekla névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nagy bejelentést tett Tolvai Reni, ragyog a boldogságtól - Videó

Tolvai Reni
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 11:40
videoklippbejelentés
Az énekesnő a közösségi médiában tette közzé a hírt. Tolvai Reni meglepte a rajongóit.
B. V.
A szerző cikkei

Tolvai Renit a Megasztár ötödik évadának egyik versenyzőjeként ismerhette meg az ország, s majd miután meg is nyerte a tehetségkutatót, hazánk egyik legfiatalabb, elismert énekesnőjévé avanzsált. Reni sikere azóta is töretlen és fellépésről fellépésre jár. Szerepelt a Sztárban Sztárban, továbbá tavaly új albummal is meglepte rajongóit. Munkásságával azonban továbbra sem áll le. Sőt, nagy bejelentést tett legutóbbi Instagram-bejegyzésében.

Nagy bejelentést tett Tolvai Reni.
Nagy bejelentést tett Tolvai Reni. Fotó: Szabolcs László

Tegnap leforgattuk az új klippet. Coming soon (hamarosan érkezik)

 - írta legújabb posztjához az aranytorkú énekesnő, aki egy videót is megosztott a nagy hír mellett.

Tolvai Reni igazi dívaként tündököl

Reni elképesztő átalakulása óta nem fél megmutatni bomba alakját és kinézetét és ez most, a klipp forgatása során sem volt másképp. Az énekesnő ugyanis nadrág nélkül, csupán egy harisnyában és body-ban pózolt a kameránk egy autó motorháztetején feküdve, majd fogta magát és igazi dívaként a kormány mögött ülve adta át magát a dal életérzésének. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu