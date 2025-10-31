Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Megdöbbentő: Tolvai Reni fejéből vér csorgott, ő még mindig a kamerának pózolt - videó

Tolvai Reni
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 17:00
Az énekesnőt semmi sem állítja meg.
Tolvai Reni legújabb bejegyzése igazán sokkolta követőit. A sikeres énekesnő ezúttal hercegnőnek öltözve kapcsolta be a kamerát, de nem a csillogó koronája keltette fel a figyelmet.

Tolvai Reni megijesztette követőit
Fotó: Bánkúti Sándor /   Bors

Tolvai Reni fejéből vér folyt

Reni porcelánsminkje és hosszú, szőkés haja makulátlanul festett, viszont volt ennél nagyobb baj: a fejéből csorgott a vér. Bár elsőre igazán ijesztő látvány, az ember gyorsan rájön, hogy az énekesnő megint valami nagyra készül, és a vér csupán a jelmez része.

