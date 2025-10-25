Kossuth Lajos nyomára bukkant Till Attila Londonban

Bár Till Attila mindössze négy napot töltött Londonban, a városnézés során mégis sikerült Kossuth Lajos nyomára bukkannia.

Meglepő helyre bukkant Till Attila. Fotó: Szabolcs László

Történelmi helyszínre bukkant Till Attila városnézés közben

Itt lakott Kossuth Lajos ebben a házban... Kis érdekesség, szép házak vannak errefelé, ez Notting Hill egyik jobb része.

- mesélte Instagram-videójában a műsorvezető.

Az idő is jó, nem?

- tette hozzá ironikusan, miközben a szakadó eső teljesen eláztatta a kabátját.

Bejegyzésében Tilla megjegyezte, hogy bár Kossuth nem az 1956-os forradalomhoz, hanem az 1848-ashoz kötődik, mégis különös érzés belegondolni, hogy a magyar történelem egyik legnagyobb alakja brit földön is élt emigrációban.