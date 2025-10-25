BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Bianka, Blanka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kossuth Lajos nyomára bukkant Till Attila Londonban

Till Attila
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 25. 09:00
utazásműsorvezető
Váratlan helyre tévedt a műsorvezető.

Bár Till Attila mindössze négy napot töltött Londonban, a városnézés során mégis sikerült Kossuth Lajos nyomára bukkannia.

Meglepő helyre bukkant Till Attila.
Meglepő helyre bukkant Till Attila. Fotó: Szabolcs László

Történelmi helyszínre bukkant Till Attila városnézés közben

Itt lakott Kossuth Lajos ebben a házban... Kis érdekesség, szép házak vannak errefelé, ez Notting Hill egyik jobb része.

 - mesélte Instagram-videójában a műsorvezető.

Az idő is jó, nem?

- tette hozzá ironikusan, miközben a szakadó eső teljesen eláztatta a kabátját.

Bejegyzésében Tilla megjegyezte, hogy bár Kossuth nem az 1956-os forradalomhoz, hanem az 1848-ashoz kötődik, mégis különös érzés belegondolni, hogy a magyar történelem egyik legnagyobb alakja brit földön is élt emigrációban.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu