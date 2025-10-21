SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
"Jó, a nap nem süt..." - összepakolt Till Attila és elhagyta az országot

Till Attila
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 14:25
Úgy tűnik, az időjárás nem kedvez neki.

Ismét összepakolt Till Attila, és elhagyta az országot, ám ezúttal egy nem túl napsütéses éghajlat felé vette az irányt.

Ismét útnak indult Till Attila.
Ismét útnak indult Till Attila. / Fotó: Szabolcs László

Till Attila utazásának sem kedvezett az őszi időjárás

Jó, a nap nem süt, de London!!!

- írta legújabb Instagram-posztjában Tilla.

Bár a brit borongós, őszi időjárás valóban nem kedvez neki, úgy tűnik, ez hangulatát nem rombolt le, ugyanis nagy mosollyal pózolt a híres londoni metró egyik állomásánál.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
