Tilla: „Nekem is vannak küzdelmeim a kilókkal”

Tilla rengeteget dolgozik, folyamatos pörgésben van, a munka mellett azonban mindig odafigyel rá, hogy maradjon ideje a sportra is. Néhány héttel ezelőtt közösségi oldalán osztotta meg követőivel, hogy futni kezdett, nem is akárhogyan.

Tilla hirtelen jött ötlettől vezérelve indult el futni, mostanra a mindennapjai részévé vált (Fotó: Szabolcs László)

Korábban a dohányzás is akadályozta

Az ismert műsorvezető a Borsnak adott interjújában elmesélte, mi inspirálta, hogy futócipőt húzzon. „Az az igazság, hogy nem szeretek futni, sose szerettem igazán – kezdi nevetve.

Nemrég viszont egy balatoni nyaralásnál nagyon bennem volt a mozgás és egy hirtelen ötlettől vezérelve elindultam futni. Legnagyobb meglepetésemre azonnal futottam 6 kilométert, ami azért is volt döbbenetes, mert régről még úgy emlékeztem, hogy 2,5 kilométernél már nagyon elfáradtam. Aztán rájöttem, hogy ez azért volt, mert régen dohányoztam és egész egyszerűen nem bírtam, amióta viszont letettem, sokkal jobban kitisztult a tüdőm. Ennek a 6 kilométernek aztán annyira megörültem, hogy elkezdtem rendszeresen futni

Tillának egyébként is fontos szerepet játszik az életében a testmozgás, mint mondja, számára minden sporttevékenység egyfajta pszichés karbantartás is.

Rendbe teszi az agyamat, nyugtat, egyberak. Nem utolsó sorban egy kicsit fogyókúra is, mert bár magas vagyok és nem vagyok a klasszikus értelemben véve túlsúlyos, nekem is vannak küzdelmeim a kilókkal. Én azt tapasztalom, hogy ha többet sportolok, kevesebbet is eszem.

A műsorvezető elárulta, most jött haza spanyolországi nyaralásáról, ahol nem tudta olyan jól beosztani az idejét, ahogy eredetileg tervezte, illetve egy kicsit meg is fázott, emiatt kicsit megtorpant a futásban, de ez nem zavarja, mert nagyon megtetszett neki és ha elmúlik a nátha, folytatni fogja.

A távok egyébként egyáltalán nem érdekelnek, nincsenek olyan célkitűzéseim, hogy konkrét kilométer mennyiségeket lefussak, vagy versenyre menjek. Ugyanakkor egy kicsit mindennel eljutok a függőségi szintre, így a futással is, ezért bevezettem magamnak egy rendszert. Nem akarok minden nap menni, noha semmi egészségügyi gondom nincs, de lesérülhet az ember, vagy túlterhelheti magát, így most az lett a saját ritmusom, hogy három napot futok, egyet pedig pihenek.

Az elején egyébként szenvedés, 500 méter után mindig azt mondom, hogy ez bizony ma nem fog menni, aztán a végén, amikor meg lefutottam, amennyit akartam, akkor meg azt érzem, hogy tudnék többet. Na ilyenkor nem szabad túltolni, mert abból baj lehet.”