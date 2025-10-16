Széphalmi Juliskát a térdműtétje sem állítja meg: lefutotta a maratont

Térdműtétje után futotta le a maratont a táncművész, de az idáig vezető út rögös volt; voltak mélyebb és magasabb pontok a felépülés során, de Széphalmi Juliska egy másodpercre sem adta fel.

Széphalmi Juliska motiváló kitartása vezetett térdműtétje után a sikeres maratonfutáshoz

Fotó: Markovics Gábor

A térdműtét sem tudta ledönteni a lábáról a táncművészt

Széphalmi Juliska nem egy, hanem két térdműtéten esett át és ugyanennyi maratonon is vett részt. A Tv2 Mokka című műsorában vendégeskedett, ahol a mélypontokról is beszélt.

„Van ez a mondás, hogy egy maraton az nem két fél maraton és ez teljesmértékben igaz. Azt is hallottam a rajtnál, hogy tulajdonképpen a maraton egy hét kilométeres futás; 35 kilométer a bemelegítés és hét kilométer pedig a verseny” - ismerteti Széphalmi Juliska a Mokka műsorvezetőinek, majd hozzáteszi, hogy ezt ő is tapasztalta az utolsó maratonfutásán.

A táncművésznő hálás, hogy sikerült elérnie a célját, és futócipőt tudott húzni a térdműtétjét követően.

Boldog vagyok, és tele van a szívem hálával. Én erre a maratonra két évet vártam, nagyon vágytam rá és tényleg hinni akartam benne, hogy erre én még képes vagyok. Két éve volt a térdműtétem, ez egy rendes nagyműtét volt mindenféle beavatkozással és egyáltalán nem volt biztos, hogy én valaha futhatok, táncolhatok.

- meséli a táncművész.

Rengeteg sérülést szenvedett már, de mindig felállt, és újra felépítette magát. Mint mondja, nagyon sok munkával, kitartással és hittel járt ez az út, és még az orvosok is kételkedtek az állapotban. A műtétet követő időszakban gyakorlatilag újra meg kellett tanulnia járni, és a futást is kisléptékben kellett újra az életébe bevezetnie.

Nagyon lassan kell felépíteni. A rehabilitáció is úgy kezdődik, hogy sétálsz, megtanulsz újra járni. Aztán, amikor elindulsz mondjuk két- három hónappal később, maximum egy percet futsz, de lassan. Majd sétálsz, futsz, sétálsz. Innen elképzelni, hogy majd te maratont futsz, az egy átlagembernek is egy nagy kihívás lehet a fejében. Nem nagyon szépen sikerült ez a futás, sokat dolgoztam érte. Rögös volt az út és ez talán valaminek a kezdete.

- mondja Juliska, akinek a műtét nem volt visszahúzó erő egyetlen másodpercig sem.