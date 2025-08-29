Záporoznak a gratulációk: örömteli bejelentést tett Széphalmi Juliska

Széphalmi Juliska az utóbbi időben sok nehézségen ment keresztül, hiszen nemrégiben a nyaralásán lett rosszul, de korábban is voltak már egészségügyi problémái, ami miatt hosszabb időre el is tűnt a közösségi médiából.

Örömteli bejelentést tett Széphalmi Juliska Fotó: hot! magazin

Ám most egy friss bejegyzést tett közzé az Instagram-oldalán, ahol jó híreket közölt a rajongóival. A bejegyzésben a csinos táncművész közölte, úgy érzi, sikerült kigyógyulni két hétig tartó betegségéből.

Örömpost!!! Azért, mert 2 hét után úgy érzem kijelenthetem, végre meggyógyultam a nem tom miből pontosan. Most hallottam valami nyári covidot, lehet az volt. Iszonyatosan elfáradtam abban, hogy jól legyek végre, hogy tudjak dolgozni. És igaz, még most is rekedtes a hangom, sokat is köhögök, de a közérzetem ma először a régi volt, tudtam végre funkcionálni az életemben! A futás mondjuk nagyon rosszul ment. De azt most a hirtelen melegre fogom. Szóval hálás vagyok, hogy végre egészséges vagyok!!! Kicsit értetlenkedtem nyár elején azokon, akik megfázva, lázasan nyomták az ágyat a 40 fokban. Kérdeztem is, hogy lehet ilyenkor betegnek lenni.?? Hát simán. És nagyon rossz. Vigyázzatok magatokra!

- olvasható Széphalmi Juliska posztjában.