Pokoli nyaralás: Széphalmi Juliska rosszul lett Görögországban, majdnem elájult

Széphalmi Juliska, aki táncosként és közéleti szereplőként is ismert, épp nyaralását tölti a mesés Zakynthos szigetén. A képeslapra illő görög táj, a tenger moraja és a tengerparti reggelik idilljét azonban ma reggel durván megtörte egy hirtelen jött, testközeli valóságélmény: Juliska rosszul lett futás közben, és csak egy üdítő mentette meg attól, hogy szó szerint kidőljön a napsütésben.

Széphalmi Juliska táncművész a legjobb formában van

Fotó: Markovics Gábor

Széphalmi Juliska: „Azt hittem, össze fogom hányni magam”

"De ezt a meleget senki nem bírja ki simán” – mesélte Instagram-sztorijában, ahol kissé kótyagos, de annál őszintébb videóban mesélte el a reggeli horrorisztikus pillanatokat. Hőguta vs. ambíció, amikor a nap erősebb, mint a futócipő!

Juliska elmondása szerint reggel indult el futni, mert szereti futva felfedezni a környékbéli helyeket. De már hajnalban is 30 fok körüli hőmérséklet van ott és persze a beton is rásegített. Elszántságból és edzettségből nem volt hiány, de pár kilométer után már érezte, hogy valami nem oké.

„Meg kellett állnom egy bolt előtt, mert azt hittem, össze fogom hányni magam” – fogalmazott.

Szerencséjére volt a közelben egy kisbolt, ahol egy jéghideg üdítő sietett a segítségére. "Nagyon fontos hidratálni" – tette hozzá nevetve.

Széphalmi Juliska Instagram-oldalán osztotta meg a szörnyű hírt (Fotó: Instagram)

Tanulság: figyeljünk a hidratálásra!

Ez a sztori nemcsak egy celebreggeli utáni rosszullét, hanem egy fontos figyelmeztetés is: a nyári edzések brutálisan megterhelőek lehetnek, főleg, ha nem figyelünk a hidratálásra, vagy túlságosan ambiciózusan indulunk neki a forróságnak.

Juliska most már újra mosolyog a tengerparton, de biztosak vagyunk benne, hogy másnap inkább a napernyő alatt nyújt, nem a napon.