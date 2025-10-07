Hűha! Szuperák Barbi bikinis képe tarolt a neten

Szuperák Barbi éppen Málta napsütését élvezi, és követői sem maradnak ki a nyári hangulatból – Jolly párjának képei igazi forró, mediterrán életérzést sugároznak.
Szuperák Barbara Instagram oldalán osztotta meg, ahogy a tengerben pózol bikiniben. A kommentelők elájultak szépségétől! Barbi gyermekkora óta imád utazni, ezért mindig arra törekednek párjával, Jollyval, hogy minél több helyre eljussanak a világban.
„Nagy utazók vagyunk, a párommal is állandóan utazunk. Mikor kicsi voltam, édesanyám is, ahova csak tudott, elvitt magával.”
– kezdte a Borsnak az énekesnő, aki annyira beleszeretett a repülésbe és az utazásba, hogy gyermekkori álma volt, hogy repülőgép pilóta legyen. Végül azonban nem pilótaengedélyt szerzett, hanem hajósjogosítványt.
Az énekesnő most édesanyját lepte meg egy kiruccanással, Máltán búcsúztatják a nyarat: „Meglepetésnek szántam anyukámnak. Ő is nagy utazó, sok helyen voltunk, ezért olyan helyet választottam, ahol még egyikünk sem járt” – mesélte Barbi, majd hozzátette, hogy anyukájával nagyon szoros kapcsolatban van, rengeteg időt töltenek együtt. Már egy következő úti célt is kitűztek maguknak, legközelebb a Maldív-szigetekre utaznak el.
Barbi szinte már az egész világot bejárta, de van még egy hely, ahova nagyon húz a szíve:
„Ha egyszer férjhez megyek, Bora Borán szeretném megtartani a nászutam!”
– árulta el lapunknak legnagyobb álmát.
Az TV2 Ázsia Expressz egykori versenyzője most egy meglepetésutazással készül párjának. Barbi és párja, Jolly híresek állatszeretetükről. Egy pomerániai törpespicc – Badzsó – a kis négylábú, otthon várja gazdáit, ha ők elutaznak: „Autóval megközelíthető helyekre el szoktuk vinni, de repülővel nem utaztatjuk. Nem akarom ekkora stressznek kitenni, egy állat nem a repülő rakterébe való” – fejtette ki Jolly párja, aki igazi családtagként tekint kiskutyájukra.
A modell elmesélte, hogy családja és barátai társaságában szeret a leginkább külföldre járni: „Szociálisabb vagyok annál, mint hogy egyedül utazzak. Hiányoznának a társas kapcsolatok” – majd hozzátette viccesen: „Habár mindig annyit tudok beszélni, hogy valószínűleg szereznék barátokat.”
