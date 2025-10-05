Jolly reagált fia újabb vádjaira: „Soha életemben nem bántottam”

Mint arról korábban beszámoltunk, váratlan versenyző bukkant fel a Megasztárban: Tarcsi Szilveszter, Tarcsi Zoltán "Jolly" fia. Mint ismert, az apa-fia páros között már egy ideje feszültség van és Szilveszter abban reménykedett, hogy egy édesapjának szánt lírai dallal eléri majd azt, hogy elássák a csatabárdot. Ám valószínűleg nem olyan válaszra számított, mint amit kapott.

Tarcsi Zoltán azaz Jolly

Fotó: J. S. Media

Vasárnap délelőtt Jolly már tett egy közleményt, amiben kihangsúlyozta, hogy szerinte a legjobb döntést hozta meg, amit valaha is megtehetett azzal, hogy csendben maradt. Mint rávilágított nincs mit bizonyítania.

„Szeretném néhány szóban tisztázni a helyzetet, ami az utóbbi napokban a fiam Megasztáros szereplése kapcsán kialakult. Először is: édesapaként nem könnyű ezt az egészet megélnem. Nem az zavar, hogy ő próbálkozik, vagy hogy a saját útját keresi – erre mindig is biztattam. Ami fáj, az az, ahogyan ezt tette, és amit közben rólam mondott hogy ezáltal nagyobb hírnevet szerezzen magának. Lentiekben csatolok egy 2019-es interjút, amiben a fiam még teljesen másképp beszélt rólam. Ez is azt mutatja, hogy az igazság nem mindig az, amit elsőre látunk a képernyőn. Soha életemben nem bántottam, nem aláztam meg a családomat, sem a nyilvánosság előtt, sem azon kívül. Mindig próbáltam példát mutatni, tisztelettel fordulni mások felé, és ezt vártam volna el viszonzásként is. Köszönöm mindenkinek, aki a napokban megértéssel és szeretettel fordult felém” – írta Jolly bejegyzésében, amihez egy korábbi Mokka részeltet is csatolt, amelyben a fiával közösen adtak interjút.

Íme Jolly által említett riport



