Ebben a pillanatban érkezett a bejelentés az Ázsia Expresszről, hamarosan minden véget ér

Hatodik és egyben legnehezebb hetéhez érkezett az Ázsia Expressz hatodik évada. A versenyben lévő négy páros az első naptól kezdve elképesztő kihívásokat teljesítve megélt minden magasságot és mélységet, mire eljutott Balira. A TV2 kaland-reality döntője pedig összefoglalja azt, amiről az elmúlt hetek küzdelme szólt: kitartás, ügyesség, taktika, erő, leleményesség és egy jó adag szerencse. Ez mind kell ahhoz, hogy valaki ott álljon majd a pénteki döntőben, és egy elképesztő hajszát teljesítve elsőként fusson be Ördög Nórihoz.

A döntő hetéhez érkezett az Ázsia Expressz. Fotó: TV2

Ráadásul a még versenyben lévő négy párnak, Bódi Hunornak és Megyernek, Curtisnek és Barnai Judie-nak, Tallós Ritának és Barbinek Paulának, valamint Fodor Rajmundnak és Ungvári Miklósnak a héten egyedül, társától elválasztva is helyt kell állnia. A hét folyamán két páros is búcsúzik, karnyújtásnyira a döntőtől. De nem csak veszteségről, hanem győzelemről is szól a hét, hiszen a végső győzelemtől függetlenül, két arany joker játékon biztos egy-egy millió forintot nyerhet valaki.





Ázsia Expressz – A döntő hét október 6-tól minden hétköznap este 19:45-től a TV2-n!