Barátja kitálalt a Sztárban Sztár All Stars versenyzőjéről

Bár már 20 éve jóban van egymással Németh Kristóf és Mészáros Árpád Zsolt, az Ázsia Expressz forgatása közben szép lassan átalakult a kapcsolatuk, mély barátságot kötöttek. A Fórum Színház igazgatója a Sztárban Sztár All Stars műsorban is nagyon szurkol MÁZS-nak, örül, hogy barátja több oldalát is megismerhetik a nézők.

A Sztárban Sztár All Stars műsorában is szurkol barátjának, MÁZS-nak Németh Kristóf (Fotó: Facebook / Németh Kristóf)

Sztárban Sztár All Stars: Németh Kristóf is feltűnt a stúdióban

A két színész nem szomorkodik, hogy viszonylag hamar kiestek az Ázsia Expresszből, mert szerintük a győzelemnél sokkal értékesebb fődíjat vihettek haza, az őszinte barátságukat. Németh Kristóf a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában mesélt arról, hogyan változott meg a kapcsolatuk és mennyire tartják itthon is a kapcsolatot.

„Szerintem senki számára nem titok, hogy MÁZS-zsal a régi cimboraságunk Ázsiában elmélyedt barátsággá” – kezdte a népszerű színész a Borsnak.

Azóta mi rendszeresen találkozunk családilag is. Kisfiam legutóbb is, amikor meglátta a televízió képernyőjén Zsoltit a Sztárban Sztárban, ujjongva ugrált az ágyon és aranyosan mondta, hogy ott van a barátod, ott van a barátod! Kérdezte, hogy mikor jön el megint, kérte, hogy hívjuk fel és hívjuk át hozzánk. Szóval Zsolti nagyon szeretett barát, így nagyon szívesen jöttem újra személyesen megnézni, legutóbb továbbjutott, amikor itt voltam, bíztam benne, hogy most is jó kabala leszek számára, és úgy is lett!

Az Ázsia Expressz forgatása közben cimborákból barátokká váltak (Fotó: TV2)

Féltették Dér Heni ütésétől Németh Kristófot

Németh Kristóf azt is elárulta, hogy bizony kettős szerepben járt a TV2 stúdiójában.