Barátja kitálalt a Sztárban Sztár All Stars versenyzőjéről

Bár már 20 éve jóban van egymással Németh Kristóf és Mészáros Árpád Zsolt, az Ázsia Expressz forgatása közben szép lassan átalakult a kapcsolatuk, mély barátságot kötöttek. A Fórum Színház igazgatója a Sztárban Sztár All Stars műsorban is nagyon szurkol MÁZS-nak, örül, hogy barátja több oldalát is megismerhetik a nézők.
A két színész nem szomorkodik, hogy viszonylag hamar kiestek az Ázsia Expresszből, mert szerintük a győzelemnél sokkal értékesebb fődíjat vihettek haza, az őszinte barátságukat. Németh Kristóf a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában mesélt arról, hogyan változott meg a kapcsolatuk és mennyire tartják itthon is a kapcsolatot.
„Szerintem senki számára nem titok, hogy MÁZS-zsal a régi cimboraságunk Ázsiában elmélyedt barátsággá” – kezdte a népszerű színész a Borsnak.
Azóta mi rendszeresen találkozunk családilag is. Kisfiam legutóbb is, amikor meglátta a televízió képernyőjén Zsoltit a Sztárban Sztárban, ujjongva ugrált az ágyon és aranyosan mondta, hogy ott van a barátod, ott van a barátod! Kérdezte, hogy mikor jön el megint, kérte, hogy hívjuk fel és hívjuk át hozzánk. Szóval Zsolti nagyon szeretett barát, így nagyon szívesen jöttem újra személyesen megnézni, legutóbb továbbjutott, amikor itt voltam, bíztam benne, hogy most is jó kabala leszek számára, és úgy is lett!
Németh Kristóf azt is elárulta, hogy bizony kettős szerepben járt a TV2 stúdiójában.
Dér Heni barátságát pedig a boksznak köszönhetem, a ringben ismerkedtünk meg gyakorlatilag. A bemutatkozásunk nem kézfogás volt, hanem a bokszkesztyűk összeütése. Ő korábban kezdte nálam ezt a sportot és mindenki tudja, milyen erős, az edzőim akkor mondták is, hogy még ne sparingozzak vele, mert kiütne a csaj. Utána még fél évig együtt edzettünk, és az, hogy egy csapatban voltunk, az olyan összekapcsolási erő. Egymásnak szurkolni, egymást biztatni, egymás mellett állni, itt is a családok megismerték, megszerették egymást, szóval ő is barátom és neki szurkolok!
