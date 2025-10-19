Liptai Claudia elsírta magát, megfagyott a levegő a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában - galéria

Ismét fantasztikus előadásokat láthattunk a Sztárban Sztár All Stars hetedik élő adásában. Vastag Csaba Presser Gábor bőrébe bújt, amellyel megríkatta Liptai Claudiát is. Utoljára ugyanis ebben a műsorban Gesztesi Károly személyesítette meg Pressert.
A képre kattintva megnézheted a Sztárban Sztár All Stars hetedik élő adásának legjobb pillanatait.
