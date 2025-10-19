Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Nándor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Liptai Claudia elsírta magát, megfagyott a levegő a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában - galéria

Sztárban Sztár All Stars
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 19. 23:00
Gesztesi KárolyLiptai Claudia
A Sztárban Sztár All Stars hetedik élő adásának legjobb pillanatait szedtük össze egy képgalériába.

Ismét fantasztikus előadásokat láthattunk a Sztárban Sztár All Stars hetedik élő adásában. Vastag Csaba Presser Gábor bőrébe bújt, amellyel megríkatta Liptai Claudiát is. Utoljára ugyanis ebben a műsorban Gesztesi Károly személyesítette meg Pressert.

A képre kattintva megnézheted a Sztárban Sztár All Stars hetedik élő adásának legjobb pillanatait.

A Sztárban Sztár All Stars 7. élő adásában Dér Heni Christina Aguilera szerepében
A Sztárban Sztár All Stars 7. élő adásában Horváth Tomi Eminemként tért vissza
A Sztárban Sztár All Stars 7. élő adásában Horváth Tomi Eminemként tért vissza
A Sztárban Sztár All Stars 7. élő adásában Tommy Cash bőrébe bújva szerenádozott teljes átéléssel a kávéjának Vavra Bence
A Sztárban Sztár All Stars 7. élő adásában Tommy Cash bőrébe bújva szerenádozott teljes átéléssel a kávéjának Vavra Bence
A Sztárban Sztár All Stars 7. élő adásában Vastag Csaba pedig Presser Gáborként jelent meg.
A Sztárban Sztár All Stars 7. élő adásában Mary Zsuzsiként énekelt Nótár Mary
A Sztárban Sztár All Stars 7. élő adásában Papa Roach frontembereként üvöltötte ki magából a feszültséget Péterffy Lili
A Sztárban Sztár All Stars 7. élő adásában Papa Roach frontembereként üvöltötte ki magából a feszültséget Péterffy Lili
A Sztárban Sztár All Stars 7. élő adásában Freddie Csonka Andrásként
A Sztárban Sztár All Stars 7. élő adásában Joe Cockerként Mészáros Árpád Zsolt
A Sztárban Sztár All Stars 7. élő adásában Veréb Tomi
A Sztárban Sztár All Stars 7. élő adásában Veréb Tomi
A Sztárban Sztár All Stars 7. élő adásában Szandi, mint Lady Gaga
A Sztárban Sztár All Stars 7. élő adásában Szandi, mint Lady Gaga
A Sztárban Sztár All Stars 7. élő adásának zsűritagjai
Galéria: Könnycseppek és lélegzetelállító átalakulások: íme, a Sztárban Sztár All Stars 7. élő műsora
1/17
A Sztárban Sztár All Stars 7. élő adásában Dér Heni Christina Aguilera szerepében

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu