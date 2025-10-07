Tollas dráma a műsorban: Hajós András megette Lékai-Kiss Ramóna ruháját

A vasárnap esti Sztárban Sztár show ismét hozta a megszokott profi látványvilágot, a zenei izgalmakat, lenyűgöző átváltozásokat és a szórakoztató pillanatokat. A zsűritagok sem maradtak háttérben: Lékai-Kiss Ramóna mondhatni tizenharmadik átalakulóként ezúttal is bebizonyította, hogy zsűritagként nemcsak a meglátásaival, hanem a stílusával is képes lenyűgözni a közönséget.

A Sztárban Sztár zsűritagok közül ezúttal Lékai-Kiss Ramóna nyerte el a legnagyobb figyelmet (Fotó: Máté Krisztián)

Sztárban Sztár: sok megjegyzés Ramóna tollából származott

A Sztárban Sztár All Stars legutóbbi adása nem szűkölködött látványos átalakulásokban és megható pillanatokban. A Sztárban Sztár kiesők sorát ezúttal Janicsák Veca bővítette, akinek búcsúja érzelmes pillanatokat hozott mind a versenyzők, mind a zsűri számára. A közönség ugyanakkor nem maradt látványos produkciók nélkül – a top12 versenyzők előadása és energiája igazi koncertélményt varázsolt a stúdióba.

Lékai-Kiss Ramóna Sztárban Sztár zsűritagként ezúttal nemcsak a szavaival, hanem a ruhájával is középpontba került. A dívás, mégis extrém megjelenésű öltözéket Holdampf Lindával közösen álmodták meg, és Demeter Richárd tervezte. Ramóna nevetve mesélt a Borsnak arról, hogy a különleges, tollas kreáció viselése nem volt épp kényelmes feladat:

A ruhám kapcsán egy dologra nem gondoltam, hogy nem véletlenül találták ki a tollas kabátokat, dunyhákat. Képzeljük el a meleg stúdiót, a lámpákat és ehhez ezt a ruhát. Ömlött rólam a víz, volt egy pont, amikor elfogyott az oxigéna testemből, a fejemből, mindenhonnan

– mesélte Ramóna nevetve a műsor után a Borsnak.

A műsor végére annyi toll hullott le, hogy – mint mondta – akár „négy díszpárnát is össze lehetett volna belőle varrni”. A zsűritársak is humorral reagáltak a helyzetre, Hajós András például folyamatosan próbálta kiszedegetni a tollakat a szájából. „Mondják, hogy a szépségért meg kell szenvedni, hát most a kollégáim szenvedtek helyettem” – tette hozzá nevetve és némi öniróniával. Aki a műsort látta, az pontosan tudja, hogy mennyi humorforrást okozott a nem mindennapi ruhaköltemény.

Minden vasárnapot vár, és lenyűgözik a kiváló énekesek produkciói (Fotó: Mediaworks Archív)

„Mintha az Arénában lennénk”

A műsor azonban természetesen nemcsak a nevetésről, hanem a profizmusról is szólt.

Minden egyes vasárnapot imádok, a mai sem volt ez alól kivétel. Most jutottunk el oda, hogy a Top 12 legjobb énekest láttuk egyben a színpadon, és sajnos a műsor végén búcsúznunk kellett Janicsák Vecától, amit nagyon sajnálunk. De a műsor, a verseny megy tovább. Imádom az átalakulásokat, és tényleg olyan mintha az Arénában lennénk és a legszuperebb, akár nemzetközi sztárokat látnánk

– fogalmazott Ramóna.