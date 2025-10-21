Veréb Tomi szívszorító vallomást tett: a feleségéről van szó

Még mindig jól emlékszik 2016. november 13-ára Veréb Tomi, mintha tegnap lett volna. Akkor nyerte meg a Sztárban Sztár negyedik évadát, ami nagy hatással volt a karrierjére. Az All Stars szériában is szeretne minél tovább menetelni és eddig minden a tervei szerint alakul.

Veréb Tomi zseniálisan adta elő a Hair betétdalát a Sztárban Sztár színpadán (Fotó: Bors)

Sztárban Sztár: Veréb Tomi felesége mindig a helyszínen szurkol

Míg a hatodik adásban nőt, pontosabban egy igazi dívát, Szulák Andreát alakította fantasztikusan az énekes-színész, a hetedikben egy lázadó hippit, a Hair egyik főszereplőjének bőrébe bújt. A Sztárban Sztár All Stars zsűrije mind a két produkcióra a maximális 40 pontot adta.

„Egész héten ezt a két és fél percet vártam, és annyit mondtam magamnak, mielőtt a színpadra léptem, hogy na most gyerünk rosszalkodni. Mert az az életöröm, amit ez az ember ott átél, megmutat a filmben abban a két és fél percben, az nekem is fontos gondolat” – mondta a Borsnak a műsor stúdiójában Veréb Tomi:

Én gyakran így alszom el, vagy amikor felébredek szorongások közepette hajnalban, akkor én számot vetek az életemmel, nem azt sorolom el, hogy milyen szerepeim vannak, mit értem el eddig az életben, hogy megnyertem mondjuk ezt a műsort korábban. Hanem arra gondolok, hogy van szép családom, vannak szeretteim, van kezem, lábam, egészséges vagyok, szeretnek az emberek, nincs rá szó, hogy ezek mennyivel fontosabbak, mint az, amibe néha az élet beleforgat. Ezért nagyon örülök, hogy ez a produkció, ez a két és fél perc amellett, hogy szórakoztató, látványos volt a sminkekkel, táncosokkal, emellett üzenetet is közvetített!

A stúdióban most is a leghangosabb szurkolója az előadónak felesége, Vivien volt, aki egy élő show-ról sem hiányozna.

"Ez egy csoda átélni minden élő adáson, hogy ennyire izgul értem, ennyire szurkol nekem! Mi egyébként nem az a pár vagyunk, akik mindenhová együtt megyünk, a próbákra sem szokott elkísérni, de az élő adásokra mindig szabaddá teszi magát. Ez nekem óriási dolog, nagyon sokat számít, hogy tudom, itt van! Mert jönnek mindig barátaim, közös barátok is, de ő mindig a fix pont, itt van és támogat a szeretetével, ami biztosan látszik rajtam!"