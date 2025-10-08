Mégis mi történik? A várandós magyar influenszer befejezte: elege lett!

Az utóbbi napokban feszültség alakult ki Szpirulisz Viki körül a közösségi médiában: sokan komolytalan vagy tolakodó kérdésekkel, illetve hozzászólásokkal bombázzák az influenszert.

Szpirulisz Viki babát vár (TikTok / Szpirulisz Viki)

Szpirulisz Viki visszaszólt a kommentelőknek

A kommentek sokszor már nem csak ártatlan kérdések, hanem sértő feltételezések, rágalmak formájában érkeztek.

Szpirulisz Viki augusztusban mondta ki a boldogító igent párjának, Szpirulisz Markosznak. Nemrég pedig bejelentették, hogy új fejezet kezdődik az életükben: három főre bővül a családjuk. A bejelentés óriási visszhangot kapott, hiszen a rajongók régóta várták a jó hírt. Szinte azonnal özönleni kezdtek a jókívánságok. Kulcsár Edina és Dukai Regina is kifejezte gratulációját az influenszernek.

Ugyanakkor a rengeteg gratuláció mellett kaptak hideget, meleget is. Elkezdtek beindulni a találgatások – sokan boncolgatták a várandósság részleteit anonim kommentek és pletykák formájában. Az influenszer mostanra megelégelte a kéretlen tanácsokat és visszavágott a kritizálóknak.

A kommentszekcióba érkezett üzeneteket már ő sem tudta figyelmen kívül hagyni:

Ezzel a rengeteg kemikáliával óvatosan, se neked sem pedig a kicsinek nem tesznek jót….

– érkezett a jó tanács, ami mellett már Viki sem tudott szó nélkül elmenni:

Köszönöm, nem kértem tanácsot. Szerintem egy hete jelentettük be, de már vagy 50 üzenetet kaptam, hogy mit egyek, mit ne egyek, mit igyak, mivel fürödjek, mit fújhatok magamra.. könyörgöm, hagyjuk már élni a másikat!

– érkezett a válasz

Szpriulisz Viki és párja úgy tűnik, megbánták a nagy bejelentést: „Bárcsak húztam volna még inkább a 3. trimeszterig a publikálását, addig se kellett volna töménytelen mennyiségben kéretlen “nem rosszból” tanácsokat olvasnom, meg hallgatnom„ – tette hozzá

Szpirulisz Viki nem hagyja magát

Viki kirohanása megmutatta, hogy elég volt a spekulációkból. Világosan közölte, hogy nem hagyja, hogy mások „beleokoskodjanak” az életébe.

A negatív hozzászólások mellett sokan megvédték Vikit:

Mindenki úgy éli az életét, ahogy neki jó, hagyjátok már a kéretlen tanácsokkal.…

Szerintem meg éld úgy az életed, ahogy neked jó! Egyébként, ha van kalapja az a baj, ha nincs kalapja az a baj! Csodás szülők vagytok, lesztek, egyedül majd a gyermeketeknek kell, magyarázni, megfelelni, ráadasképp majd ha nagyszülő leszel, akkor derül ki jól csináltad-e. Puszi egy 3 gyerekes Édesanya

– írták a követői