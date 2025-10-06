„Így elég nehéz” – Kulcsár Edina hetek óta beteg, képtelen meggyógyulni

Lesújtó hírről számolt be Kulcsár Edina a 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetében. Az egykori szépségkirálynőt immár 3 héttel ezelőtt verte le a lábáról egy betegség, ami nem elég, hogy roppant kellemetlen, igencsak makacsnak is tűnik.

Kulcsár Edina már 3 hete beteg (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Kulcsár Edina ugyanis már 3 hete próbál meggyógyulni, ám egyelőre hiába. A gondot - elmondása szerint - nemcsak a nyavalya okozza, hanem az a tény is, hogy egyszerűen képtelen kipihenni magát a gyerekek, Amara és Dion "miatt", mivel kevés segítséget kap. Így egyelőre csak álmodik arról, hogy eljut az edzőterembe.

„Gyerekkoromtól, amint megfázok, azonnal ráhúzódik az arcomra és a homlokomra, és most is ez történt. Gondoltam, pihenek és betegen nem edzek, mivel viszont most nem volt túl sok segítségem a gyerekek körül, ráadásul nem volt olyan éjszaka, hogy egybefüggően 2-3 órát aludjak, így elég nehéz regenerálódni. Szóval 3 hete betegeskedek. Már kezd jobb lenni a helyzet, de a 100%-tól még nagyon messze vagyok. Holnaptól viszont edzek. Muszáj”

– határozta el magát a közösségi oldalán a sztáranyuka, a kommentelők pedig azt nem értik, hogyhogy nincs segítsége, hiszen úgy tűnik, hogy Kulcsár Edina férje, G.w.M mindenben támogatja a családját.

Kulcsár Edina gyermekeire betegsége alatt is talál időt (Fotó: Instagram)

Kulcsár Edina kétségbeesve kért segítséget

Az egykori szépségkirálynő családjának házi kedvence, Tigris a hétvégén eltűnt. A cicusnak Csepelen veszett nyoma és Edina elmondása szerint a cica rendkívül kedves és barátságos. Kiemelte, gyermekeik nagyon várják haza Tigrist, így reménykednek benne, megtalálják őt.

„Tigrist tegnap kozmetikushoz vitte a család. Ameddig vártak rá, Dion elaludt a babakocsiban, így autó helyett gyalog indultak el, hogy tudjon még egy kicsit aludni Dion. Séta közben viszont a hordozó valahogy kinyílt, Tigris pedig elfutott és beugrott egy ház kerítésén. Azonnal hívtak, odamentem és nagyon sokáig kerestem, de sajnos nem jártam sikerrel. Később visszamentünk, plakátokat is ragasztottunk, csepeli csoportokba is írtunk és már ma hajnalban is kerestem a környéken, ahol eltűnt, de nem találtam. Végső elkeseredésemben pedig csak a saját kis közösségemhez tudok fordulni, vagyis hozzátok”