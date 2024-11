"Komolyabb voltam a koromnál" - Szandi szerelemről, karrierről mesélt őszintén

Hogyan érezte magát Szandi a Szerelmes szívekben?

hot!: 15 éves voltál, amikor eljátszottad filmen a Szerelmes szívek főszerepét Andorai Péter, Csákányi Eszter, Pogány Judit, Esztergályos Cecília, Koltai Róbert mellett. Hogy érezted magad a sok híres színész között?

Szandi: Óriási élmény volt a forgatás. A történet nem rólam szólt, de hasonló volt a sztori az enyémhez. Hálát adok a jóistennek, hogy a rendezővel, Dobray Györggyel még találkoztam, beszélgettem fél évvel a halála előtt. Neki is köszönhetem, hogy nem voltam megilletődve filmfelvétel közben. Játéknak fogtam fel, ahogy a turnékat is. Játéknak, amit komolyan kell venni. Arra törekszem, hogy mindig a maximumot tudjam kihozni magamból. Egy tévéműsor kapcsán szerettem bele a légtornába, az elmúlt években jó néhány alkalommal repültem a manézsban, 6-8 méter magasban, még a lányommal is. Óriási élmény volt!

Már a kezdetek óta együtt van Szandi a férjével

hot!: Amikor indult a pályád, te voltál a kicsi lány. Lemezed is jelent meg ezzel a címmel. Az országnak volt egy másik kicsi lánya is, Egerszegi Krisztina, akivel majdnem egykorúak vagytok. Találkoztatok valaha egymással?

Szandi: Egerszegi Kriszta nagy Első Emelet-rajongó volt, Csabiékkal találkozott is. Nagyra becsülöm, amit a sport területén elért, ötszörös olimpiai bajnok, amiért nagyon megdolgozott. Én is ilyen vagyok. Ráadásul, ha valamit elérek, nem dőlök hátra elégedetten, megyek tovább.

Önmagam legnagyobb kritikusa vagyok. Nem tudok mit kezdeni azzal, ha dicsérnek.

Érzem, hogy még többet várnak tőlem. Ha pedig zsűrizek, mint ahogy A Dalban tettem, akkor rajtam a felelősség, nagyon-nagyon készülök rá, mert mi döntünk arról, hogy egy-egy együttesnek, énekesnek mi lesz a sorsa.