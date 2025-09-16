Ázsia ExpresszCharlie KirkOtthon Start ProgramSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Edit névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hűha: Kisbabával nyaralnak Szabó Ádámék

Szabó Ádám
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 13:55
nyaralásbaba
A kis család gyönyörű helyszínen pihen.

Szabó Ádám és Jennifer életük legnehezebb, de legboldogabb időszakát élik. A házaspár júniusban köszöntötte első gyermekét. Az újdonsült szülők imádják kis Ádint. Az újszülött kort átvészelve a család úgy döntött, hogy nyaralással ünnepelnek.

Szabó Ádám
Szabó Ádám és családja vakációval kapcsolódnak ki    Fotó: archív / hot! magazin

Szabó Ádáméknak járt a kikapcsolódás

A család a lélegzetelállító görög szigetre, Santorinira látogatott. A csodaszép sziget homokos tengerpartjáról és fehér házairól híres. Az aranyos család a tengerhez öltözött, kék ruháik remekül illenek a helyszínhez, még Ádi is divatos ruhában pompázik. A babát kék és fehér ruhákba öltöztették, még egy kis kék kalap is védő őt a naptól.

Az újdonsült anyuka remekül néz ki, Szabó Jennifer ragyog családja társaságában, amint lenge ruhában pózol egyedül és babájával is. Hosszú, szőke haját pedig meglibbentette a tengeri szellő.

Szabó Ádámnak is jól áll az apaság, a színész lenge szabású, fehér rövid ujjú ingben tartja kisfiát az Instagram-bejegyzése szerint.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu