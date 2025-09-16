Hűha: Kisbabával nyaralnak Szabó Ádámék

Szabó Ádám és Jennifer életük legnehezebb, de legboldogabb időszakát élik. A házaspár júniusban köszöntötte első gyermekét. Az újdonsült szülők imádják kis Ádint. Az újszülött kort átvészelve a család úgy döntött, hogy nyaralással ünnepelnek.
A család a lélegzetelállító görög szigetre, Santorinira látogatott. A csodaszép sziget homokos tengerpartjáról és fehér házairól híres. Az aranyos család a tengerhez öltözött, kék ruháik remekül illenek a helyszínhez, még Ádi is divatos ruhában pompázik. A babát kék és fehér ruhákba öltöztették, még egy kis kék kalap is védő őt a naptól.
Az újdonsült anyuka remekül néz ki, Szabó Jennifer ragyog családja társaságában, amint lenge ruhában pózol egyedül és babájával is. Hosszú, szőke haját pedig meglibbentette a tengeri szellő.
Szabó Ádámnak is jól áll az apaság, a színész lenge szabású, fehér rövid ujjú ingben tartja kisfiát az Instagram-bejegyzése szerint.
