Megszólalt a várandós Sydney van den Bosch: "Reméljük, ez hamar rendeződik..."

A Szerencsekerék egykori háziasszonya, Sydney van den Bosch egyre nagyobb izgalommal várja első gyermeke, egy kislány érkezését. Férjével, Kaszás Benjáminnal egy évvel ezelőtt fogadtak örök hűséget egymással, majd az egykori szépségkirálynő néhány hónappal ezelőtt, A Nagy Duett színpadán jelentette be, hogy kisbabát vár. A kicsi most már bármikor megérkezhet, ám a Szerencselány napjai addig sem telnek éppen eseménytelenül.

Ebben bízik Sydney van den Bosch / Fotó: Kliszek Antal

Mindamellett, hogy a férjével belevágtak az otthonuk felújításába, ami nem zajlik éppen zökkenőmentesen, a minap a kismama egy forgatáson-fotózáson is részt vett. A Szerencselány a 24 óráig elérhető Instagram-történetében számolt be arról, hogy nem szeretett volna "mamuszban" szerepelni, ezért bedobott egy csizmát is a kocsiba. A következő felvételen az látható, hogy az említett lábbeli egy magassarkú volt, ami nem éppen ideális egy mindenórás kismama számára.

Valóban hatással van a terhesség a kismama agyára. Reméljük, ez hamar rendeződik

- szűrte le a konzekvenciát Sydney.