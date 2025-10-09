Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Megszólalt a várandós Sydney van den Bosch: "Reméljük, ez hamar rendeződik..."

Sydney van den Bosch
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 11:10
A Szerencselány izgatottan várja első gyermeke érkezését. A várandósság azonban nem zajlik mindig zökkenőmentesen.
Bors
A Szerencsekerék egykori háziasszonya, Sydney van den Bosch egyre nagyobb izgalommal várja első gyermeke, egy kislány érkezését. Férjével, Kaszás Benjáminnal egy évvel ezelőtt fogadtak örök hűséget egymással, majd az egykori szépségkirálynő néhány hónappal ezelőtt, A Nagy Duett színpadán jelentette be, hogy kisbabát vár. A kicsi most már bármikor megérkezhet, ám a Szerencselány napjai addig sem telnek éppen eseménytelenül. 

Ebben bízik Sydney van den Bosch / Fotó: Kliszek Antal

Nem telnek eseménytelenül Sydney van den Bosch napjai

Mindamellett, hogy a férjével belevágtak az otthonuk felújításába, ami nem zajlik éppen zökkenőmentesen, a minap a kismama egy forgatáson-fotózáson is részt vett. A Szerencselány a 24 óráig elérhető Instagram-történetében számolt be arról, hogy nem szeretett volna "mamuszban" szerepelni, ezért bedobott egy csizmát is a kocsiba. A következő felvételen az látható, hogy az említett lábbeli egy magassarkú volt, ami nem éppen ideális egy mindenórás kismama számára.

Valóban hatással van a terhesség a kismama agyára. Reméljük, ez hamar rendeződik

- szűrte le a konzekvenciát Sydney.

 

 

