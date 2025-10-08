"Az első hivatalos forgatása a kislányunknak” – Sydney van den Bosch véget vetett a titkolózásnak, videón a szívet melengető pillanat

Sydney van den Bosch a Balaton partján fogadott örök hűséget párjának, Kaszás Benjáminnak egy évvel ezelőtt. Már akkor elindultak a találgatások, mikor is születik meg a pár első gyermeke.

Fotó: Kliszek Antal

A 29 éves egykori szépségkirálynő a TV2 A Nagy Duett című műsorában jelentette be, hogy gyermeket vár. A partnere, Pető Brúnó és a csatorna is tudott az állapotáról, sőt, az is szóba került, hogy feladja a versenyt, mert nincs könnyű terhessége.

„Konkrétan minden létező tünetet produkálok, a hányingertől az émelygésen át a vizesedésig. De tényleg mindenki azon volt, hogy megkönnyítse a dolgom, és hogy biztonságban legyek” – árulta el akkoriban Sydney van den Bosch, aki májusban már azt is tudta, mi lesz a gyerek neve.

"A férjemmel abban maradtunk, hogy a kislányunk mindkettőnk vezetéknevét megkapja, tehát Kaszás-van den Bosch lesz. Illetve lesz egy magyar és egy külföldi keresztneve is. Igen, jól megszívatjuk szegényt, egy aláíráskor regényt kell majd leírnia, de ezzel én is így vagyok, és meg lehet szokni" - mesélte a Szerencsekerék egykori háziasszonya.

Most egy szívmelengető videót is megosztott az Instagram-storijában. Mint írta: "Az első hivatalos fotózása/forgatása a kislányunknak". A menyasszonyi ruhás fotózáson már a szíve alatt hordta kislányát a modell.

A felvételt itt tudod megnézni.