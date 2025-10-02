„Lazarus” címmel új albummal és új dallal jelentkezett 2025 őszén a Sugarloaf

Bár a Sugarloaf „Lazarus” című új albumának dalai április óta elérhetők online, a rajongók októberben végre fizikai formában is kézbe vehetik a friss korongot. Az alkalomhoz kapcsolódva a zenekar egy új szerzeménnyel is meglepte a hallgatókat: a „Jól csak a szíveddel látsz” című dal a Mandiner.hu-n debütál.
A zenekar mögött immár három évtized áll, és ezt méltó módon ünneplik. Míg 2021 őszén az Akvárium Klubban tartott 25+1-es jubileumi koncerten a nosztalgia dominált – felcsendültek a Vadvirág, a Hunny Bunny vagy a Ragga 2 című slágerek –, az új lemez dalai a megszokott lendületet és hangzásvilágot hozzák, miközben az album címéhez hűen a „újjászületés”, a feltámadás érzését idézik.
Ez igaz a friss dalra is, amely dallamával és üzenetével színt és derűt visz az egyre borongósabb őszi napokba.
A reggae-s lüktetésű „Jól csak a szíveddel látsz” fricskát ad azoknak, akik a magyarokat rendre pesszimistának vagy „sírva vigadónak” bélyegzik.
Megreccsentél ezerszer, de mégis van kiút / Megfordultak már a dolgok, a fény végén lett az alagút
– énekli Muri Enikő, reményt adva mindazoknak, akik épp padlón vannak, a dal ugyanakkor arra is figyelmeztet: „szócsatába feledkezve nem nyerhetünk háborút”. Sőt, még „highlighterrel sem tudunk változtatni a világon”, ,,Ami igazán számít, az a fejünkben és legfőképp a szívünkben van."
Ez kell hogy legyen az életünk vezérfonala, nem pedig az, hogy mások mit gondolnak rólunk
– hangzik el a zenekar új produkciójában.
Tóth Szabi szövegíró néhány kulisszatitkot is megosztott a dallal kapcsolatban. Elmondása szerint a cím utal Saint-Exupéry sokak által kedvelt regényére, a Kis herceg-re és annak üzenetére.
Hozzátette, hogy az optimista, pozitív hangvételű dal mögött az a szándék is áll, hogy a honi közbeszéd hangulatán javítsanak.
„A gyűlölet, az irigység, a rosszakarat helyett vezessen mindannyiunkat inkább a szeretet. A reflexió ez a dal az eldurvult hazai hangnemre, a gyűlölködésre, és hidat próbál képezni a politikai szekértáborok között” – hangsúlyozta a szövegíró.
Tóth Szabi gondolatait azzal zárta, hogy „nem választhat el bennünket az hogy más értékrendet vallunk vagy épp másképp látjuk a világot. A zene összeköt bennünket határon innen és túl. Éljünk bárhol, valljunk bármilyen nézetet is. Ez az igazi erő. Egy csoda, amiben hinni kell. Erről szól ez a dal” – szögezte le.
A zenekar három évtized alatt négy aranylemezt, számos szakmai díjat és jelölést tudhat magáénak, miközben dalai sorra meghódították a hazai és nemzetközi slágerlistákat.
Több szerzeményük is bekerült minden idők legjobb magyar dalai közé, emellett többször választották őket az év zenekarának,
és több alkalommal elnyerték a legjobb videoklip díjat is.
A Sugarloaf 1995 májusában alakult, és alig három évvel később már külföldi zenecsatornák is műsorra tűzték videoklipjeiket. 2000 márciusában a Manga című nagylemezt nagy sikerrel mutatták be a cannes-i MIDEM fesztiválon. A 2003-as Nő a baj! album slágerei – köztük a Nikita és a Bárcsak lennék férfi – hónapokon át vezették a rádiók és zenetévék játszási listáit. Ezt a sikert a 2006-ban megjelent NEON album még tovább fokozta:
Hatodik stúdióalbumuk, az Instant Karma 2011-ben jelent meg. Az énekesi poszton Dér Henit 2017-től Muri Enikő váltotta, így a 2019-es Sputnik és a 2025 őszén érkező Lazarus nagylemezen is ő adja elő a Sugarloaf-dalokat, immár a zenekar második jubileumi sorozatának részeként Tóth Szabi oldalán.
A dalt alább hallgathatja meg:
