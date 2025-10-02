Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
„Lazarus” címmel új albummal és új dallal jelentkezett 2025 őszén a Sugarloaf

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 02. 12:50
Muri EnikőDér Heni
„Lazarus” címmel új albummal jelentkezett 2025 őszén a zenekar. A Sugarloaf, amely idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját, változatlan energiával és stílusával tér vissza, miközben a korong címe is az újrakezdést, a friss lendületet idézi.

Bár a Sugarloaf „Lazarus” című új albumának dalai április óta elérhetők online, a rajongók októberben végre fizikai formában is kézbe vehetik a friss korongot. Az alkalomhoz kapcsolódva a zenekar egy új szerzeménnyel is meglepte a hallgatókat: a „Jól csak a szíveddel látsz” című dal a Mandiner.hu-n debütál.

Az elmúlt 30 év nem fogott a Sugarloaf zenekaron. Sőt, pont, hogy új lendületet vettek.
Fennállásának 30. évfordulója alkalmából új lemezzel örvendezteti meg rajongóit a Sugarloaf zenekar. Fotó forrása: a Sugarloaf Facebook-oldala

A zenekar mögött immár három évtized áll, és ezt méltó módon ünneplik. Míg 2021 őszén az Akvárium Klubban tartott 25+1-es jubileumi koncerten a nosztalgia dominált – felcsendültek a Vadvirág, a Hunny Bunny vagy a Ragga 2 című slágerek –, az új lemez dalai a megszokott lendületet és hangzásvilágot hozzák, miközben az album címéhez hűen a „újjászületés”, a feltámadás érzését idézik.

Ez igaz a friss dalra is, amely dallamával és üzenetével színt és derűt visz az egyre borongósabb őszi napokba.

A reggae-s lüktetésű „Jól csak a szíveddel látsz” fricskát ad azoknak, akik a magyarokat rendre pesszimistának vagy „sírva vigadónak” bélyegzik.

Megreccsentél ezerszer, de mégis van kiút / Megfordultak már a dolgok, a fény végén lett az alagút

– énekli Muri Enikő, reményt adva mindazoknak, akik épp padlón vannak, a dal ugyanakkor arra is figyelmeztet: „szócsatába feledkezve nem nyerhetünk háborút”. Sőt, még „highlighterrel sem tudunk változtatni a világon”, ,,Ami igazán számít, az a fejünkben és legfőképp a szívünkben van."

Ez kell hogy legyen az életünk vezérfonala, nem pedig az, hogy mások mit gondolnak rólunk 

– hangzik el a zenekar új produkciójában.

„A zene összeköt bennünket határon innen és túl”

Tóth Szabi szövegíró néhány kulisszatitkot is megosztott a dallal kapcsolatban. Elmondása szerint a cím utal Saint-Exupéry sokak által kedvelt regényére, a Kis herceg-re és annak üzenetére.

Hozzátette, hogy az optimista, pozitív hangvételű dal mögött az a szándék is áll, hogy a honi közbeszéd hangulatán javítsanak.

„A gyűlölet, az irigység, a rosszakarat helyett vezessen mindannyiunkat inkább a szeretet. A reflexió ez a dal az eldurvult hazai hangnemre, a gyűlölködésre, és hidat próbál képezni a politikai szekértáborok között”  – hangsúlyozta a szövegíró. 

Tóth Szabi gondolatait azzal zárta, hogy „nem választhat el bennünket az hogy más értékrendet vallunk vagy épp másképp látjuk a világot. A zene összeköt bennünket határon innen és túl. Éljünk bárhol, valljunk bármilyen nézetet is. Ez az igazi erő. Egy csoda, amiben hinni kell. Erről szól ez a dal” – szögezte le.

Harminc éve a slágerlisták élén a Sugarloaf

A zenekar három évtized alatt négy aranylemezt, számos szakmai díjat és jelölést tudhat magáénak, miközben dalai sorra meghódították a hazai és nemzetközi slágerlistákat.

Több szerzeményük is bekerült minden idők legjobb magyar dalai közé, emellett többször választották őket az év zenekarának,

és több alkalommal elnyerték a legjobb videoklip díjat is.

A Sugarloaf 1995 májusában alakult, és alig három évvel később már külföldi zenecsatornák is műsorra tűzték videoklipjeiket. 2000 márciusában a Manga című nagylemezt nagy sikerrel mutatták be a cannes-i MIDEM fesztiválon. A 2003-as Nő a baj! album slágerei – köztük a Nikita és a Bárcsak lennék férfi – hónapokon át vezették a rádiók és zenetévék játszási listáit. Ezt a sikert a 2006-ban megjelent NEON album még tovább fokozta: 

  • a Hajnalig még van idő, 
  • a Szingli lány 
  • és a Barbie című dalokat már Dér Heni énekelte.

Hatodik stúdióalbumuk, az Instant Karma 2011-ben jelent meg. Az énekesi poszton Dér Henit 2017-től Muri Enikő váltotta, így a 2019-es Sputnik és a 2025 őszén érkező Lazarus nagylemezen is ő adja elő a Sugarloaf-dalokat, immár a zenekar második jubileumi sorozatának részeként Tóth Szabi oldalán.

A dalt alább hallgathatja meg:

 

 

