Muri Enikő igazi hercegnőként tündökölt! - Fotó

Ahogy korábban megírtunk a Jégvarázs című musical, szombati premierje hatalmasat debütált a Madách Színházban, amit a jelenlévő gyerekek csillogó szemekkel néztek végig. Muri Enikő, aki Elza karakterét alakítja a musicalben, hálás sorokkal köszönte meg a közös munkát és az együttműködést kollégáinak és minden háttérben szorgoskodó dolgozónak a remek produkcióhoz.

Muri Enikő, Elza bőrébe bújt a Jégvarázs című musical kedvéért, ami hatalmas sikert aratott / Fotó: MW

Muri Enikő magáénak érezte a Elza szerepét

A színésznő-énekesnő igazán nagy feladat előtt állt, amikor megkapta a Elza szerepét, de nagyon hálás minden pillanatért, hiszen ő is rajong a népszerű animációs filmért. Enikő teljesen átszellemült a szerepre és már izgatottan várta a közelgő premier dátumát. Múlt hétvégén végre elérkezett a nagy nap, amit nem csak színészek, hanem a gyerekek is vártak.

Szívből gratulálok minden színész kollégának, táncos kollégának, az ensemble kollégáknak, fodrászoknak, öltöztetőknek, kellékeseknek, díszítőknek. Továbbá a fény- és hangosztálynak, ügyelőknek, a színpadnak, mert bizony neki is van lelke! A zenészeknek is óriási köszönet és a karmestereknek is! Köszönet az összes tervezőnek, akik csodát varázsoltak a színpadra! Köszönet a titkárságnak minden egyeztetésért, jegyekért, kedves szóért! Végül, de nem utolsó sorban, óriási köszönet jár Szirtes Tamásnak! Köszönöm ezt a fantasztikus lehetőséget és szívből gratulálok!

- írta hálás sorait Enikő a közösségi oldalán.

