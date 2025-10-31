Elhunyt feleségéről vallott Soltész Rezső – Exkluzív videó!

Soltész Rezső, aki 1981-ben a Szóljon hangosan az ének című dalával tört be a magyar zeneiparba, most a Bors kamerái előtt mesélt a Táncdalfesztivál történetéről. A legendás énekes a mai napig gyászolja hat éve elhunyt feleségét, akivel megmutatták, hogyan kell hírességként elzárkózni a média elől. Soltész Rezső szerint sikerült egy normális életet élniük a hírnév ellenére.

Soltész Rezső még mindig fellép és nem hagyja ki az ikonikus zenét sem (Fotó: Soltész Rezső)

A '80-as években egy egész ország együtt énekelte Soltész Rezső dalát, aki szép emlékekkel idézte vissza azt az időszakot.

1981-ben történt ez az esemény, ami már 44 éve volt. Szörnyű ebbe belegondolni. Akkoriban az volt a fejemben, hogy ott feleljek meg az elvásároknak és olyasvalamit produkáljak, amivel megfogom a közönséget. Szerencsére ez sikerült és bátran állíthatom, hogy egycsapásra berobbantam

– mesélte lapunknak a neves énekes.

Még ma is hangosan szól az ének Soltész Rezsőnek

Nem mehetek le úgy a színpadról, hogy nem éneklem el ezt a számot. Mindig az a csúcspontja a koncerteknek, bár a közönség folyamatosan cserélődik. Én ennek ellenére szerintem nem sokat változtam az idők alatt

– számolt be jelenlegi fellépéseiről az énekes.

Soltész Rezső kora kicsit sem befolyásolja karrierjében (Fotó: Gyulai Gaál Krisztián, Fortepan)

Soltész Rezső elmondása szerint az igazi művészet nem a külső elismerésben, hanem a belső békében kezdődik.

A megfelelés számomra egy alapfunkció. Nekem azért van már tapasztalatom ebben a szakmában, ami rengeteget segít. A megfelelés sokkal inkább magam felé fontos, hogy a maximumot tudjam nyújtani az adott körülmények között

– mondta a Borsnak az énekes, akinek az a legfontosabb, hogy elégedett legyen önmagával.

Nem ijesztette meg a kerek évforduló Soltész Rezsőt

Ilyen szempontból egyáltalán nem vagyok egy ijedős típus. Magamon nem is érzem, hogy nyolcvan éves lennék, bár most mindenem fáj. Különben nincsenek gondjaim, teljesen aktív vagyok és sok munkám is akad. Inkább tapasztaltabb lettem, ami miatt kialakultak határok az életemben, amiket nem szoktam átlépni

– árulta el jelenlegi állapotát az énekes.

Soltész Rezső betekintést engedett családjába is (Fotó: Soltész Rezső)

Soltész Rezső mindig is ügyelt arra, hogy a családja kerülje el a reflektorfényt.

Ez nem egy határ volt számunkra, hanem egy alaphelyzet. A Táncdalfesztivál után egy étterembe nem tudtam a családommal elmenni, hogy valaki ne kérjen tőlem aláírást. Véleményem szerint jól kezeltem az ilyen helyzeteket, mivel soha senkit nem sértettem meg. Mi a feleségemmel és gyermekeimmel egy teljesen normális életet tudtunk élni, de elismerem, hogy ma már ez sokkal nehezebb

– mesélte lapunknak a Fonogram-díjas magyar énekes.