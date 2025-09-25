Szupersztárokkal forgat Soltész Rezső lánya: „Judit épp a Sárkányok házát készíti Londonban"

Soltész Rezső idén tavasszal betöltötte a nyolcvanat, aktív, dolgozik és az egészsége is rendben. „Jól vagyok. Jó néhány fellépésem volt nyáron, stúdióban is sokat dolgoztam. Új lemezt vettünk fel, november közepén jelenik meg a Nézd az élet jó oldalát című album" – válaszolta lapunk kérdésére.

Soltész Rezső új albummal jön novemberben (Fotó: Soltész Rezső)

Napjainkban hagyományos hanghordozó formájában – például CD, bakelit – egyre kevesebb lemez jelenik meg, de Soltész Rezső továbbra is hisz ebben. „Megváltozott a világ, mostanában csak egy-egy dalt vesznek fel az előadók. Én viszont ebből a szempontból konzervatív vagyok, 12 számos lemez készült. Olyan slágerek találhatók rajta, mint az Egy szál harangvirág, a Minden jót, Mónika, a Volare vagy a Susanna. Remélem, elnyeri a közönség tetszését" – mesélte.

Ismeretlen új dalok nem kerülnek a lemezre, mert nagy a repertoárja, és sok mindent nem énekelt még el.

Úgy érzi, a közönsége a régi slágereket jobban kedveli. Közeleg az október 1-je, az idősek világnapja, sok fellépése lesz októberben. „Indul a készülődés karácsonyi időszakra, a kisebb fellépések mellett a Szolnoki Szimfonikus Zenekarral lépek fel december 17-én a Várkert Bazárban a Legyen szép és boldog a karácsony című koncerttel" – újságolta.

Soltész Rezső évtizedek óta a színpadon

Már a Corvina együttessel is - ami igazi slágerzenét játszott - voltak komoly sikerei, például az Egy viharos éjszakán című dallal az 1972-es fesztiválon megosztott második díjat nyertek, de az 1981-es Táncdalfesztivál sikere után lett országosan ismert énekes:

Előtte a zenekaros életemet éltem, és esküdtem arra, hogy a banda fontos. Később fordult a kocka, így lettem szólista, ahogy azt a szakmai barátaim tanácsolták nekem.

Corvina együttes: Soltész Rezső, Szigeti Ferenc, Fonyódi Péter, Makay Zsolt (Fotó: Gyulai Gaál Krisztián, Fortepan)

Kevesen tudják, de 1980-ban egy hónapot volt Mongóliában, húsz koncerten lépett fel, keletnémet, csehszlovák, lengyel, bolgár előadók mellett: „A mongolok akkoriban próbáltak kapcsolódni a szocialista országok kultúrájához. Ulánbátorban volt egy helyi zenekar, amely kísért minket, jó muzsikusokból állt. Érdekes, hogy volt velük egy mongol basszusgitáros srác, tökéletesen, szinte akcentus nélkül beszélt magyarul. Ez jó régen volt, egyben nagy élmény is, mert személyesen itt tapasztaltam meg azt, hogy a magyarság és a magyar nyelv gyökerei Ázsiában vannak."