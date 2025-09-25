Szupersztárokkal forgat Soltész Rezső lánya: „Judit épp a Sárkányok házát készíti Londonban"

Soltész Rezső idén tavasszal betöltötte a nyolcvanat, aktív, dolgozik és az egészsége is rendben. „Jól vagyok. Jó néhány fellépésem volt nyáron, stúdióban is sokat dolgoztam. Új lemezt vettünk fel, november közepén jelenik meg a Nézd az élet jó oldalát című album" – válaszolta lapunk kérdésére.
Napjainkban hagyományos hanghordozó formájában – például CD, bakelit – egyre kevesebb lemez jelenik meg, de Soltész Rezső továbbra is hisz ebben. „Megváltozott a világ, mostanában csak egy-egy dalt vesznek fel az előadók. Én viszont ebből a szempontból konzervatív vagyok, 12 számos lemez készült. Olyan slágerek találhatók rajta, mint az Egy szál harangvirág, a Minden jót, Mónika, a Volare vagy a Susanna. Remélem, elnyeri a közönség tetszését" – mesélte.
Ismeretlen új dalok nem kerülnek a lemezre, mert nagy a repertoárja, és sok mindent nem énekelt még el.
Úgy érzi, a közönsége a régi slágereket jobban kedveli. Közeleg az október 1-je, az idősek világnapja, sok fellépése lesz októberben. „Indul a készülődés karácsonyi időszakra, a kisebb fellépések mellett a Szolnoki Szimfonikus Zenekarral lépek fel december 17-én a Várkert Bazárban a Legyen szép és boldog a karácsony című koncerttel" – újságolta.
Már a Corvina együttessel is - ami igazi slágerzenét játszott - voltak komoly sikerei, például az Egy viharos éjszakán című dallal az 1972-es fesztiválon megosztott második díjat nyertek, de az 1981-es Táncdalfesztivál sikere után lett országosan ismert énekes:
Előtte a zenekaros életemet éltem, és esküdtem arra, hogy a banda fontos. Később fordult a kocka, így lettem szólista, ahogy azt a szakmai barátaim tanácsolták nekem.
Kevesen tudják, de 1980-ban egy hónapot volt Mongóliában, húsz koncerten lépett fel, keletnémet, csehszlovák, lengyel, bolgár előadók mellett: „A mongolok akkoriban próbáltak kapcsolódni a szocialista országok kultúrájához. Ulánbátorban volt egy helyi zenekar, amely kísért minket, jó muzsikusokból állt. Érdekes, hogy volt velük egy mongol basszusgitáros srác, tökéletesen, szinte akcentus nélkül beszélt magyarul. Ez jó régen volt, egyben nagy élmény is, mert személyesen itt tapasztaltam meg azt, hogy a magyarság és a magyar nyelv gyökerei Ázsiában vannak."
Utána jött csak az 1981-es Táncdalfesztivál-siker, ahol Soltész Rezső és S. Nagy István dala, a Szóljon hangosan az ének szerzői díjat kapott: ezt a slágert gyakorlatilag minden generáció ismeri itthon. Abban az évben olyan dalok versenyeztek, mint a Bábu vagy (KFT), a Limbó hintó (Hungária), a Homok a szélben (Korál) vagy a Vidéki lány (Eszményi Viktória) - mind nagy sláger lett.
„Év végére hazajön a teljes család, az ünnepeket együtt fogjuk tölteni, ami szép, felemelő érzés. A napokban Londonba repülök, egy nemzetközi díjátadó EISA találkozóra, ez az újságaimmal kapcsolatos út lesz, itt Magyarországot képviselem - mesélte a Borsnak.
Találkozom majd a kisebbik lányommal, Judittal, aki kint forgat, a most készülő Sárkányok háza sorozat két részének első asszisztense
- büszkélkedett az énekes, aki hozzátette: „Nem unalmas az életük... Tegnap beszélgettem vele, mesélte, hogy nyolcszáz ember dolgozik a produkcióban. Nagyon örülök neki, hogy benne van, mert óriási előlépés a szakmán belül” – mesélte.
„Húsvétkor elvittek Rómába a lányaim, Ági és Judit, ott ünnepeltük a 80. születésnapomat. Ez nagyon szép, megható dolog. Utána volt egy kisebb családi kiruccanásunk Zell am See-be, Ágnes, Edvin és Dávid - az unokáim - társaságában - árulta el.
Minden évben jártunk oda, nagyon szeretjük: korábban mindig a feleségemmel időztünk ott.
- mondta az énekes, aki azonnal hozzátette: „Az unokákkal most először voltam ott. Mivel autózni kevésbé szeretek, vonattal mentünk, nagyon izgalmas volt, ennek van egy külön hangulata.”
Lapkiadója van, jó a csapat, akikkel együtt csinálják a Zenészmagazint. „Nagy értéke, presztízse van, egyfajta mérőfok a szakmán belül, ha valaki bekerül a nyomtatott újságba. Elsősorban azoknak a fiataloknak szól, akik zenével szeretnének foglalkozni" – jegyezte meg. Négy újság köthető hozzá jelenleg, és Hifi Show kiállítást is szervez novemberre.
Nemrég vehette át a Fonogram-életműdíjat, ami igazán a „lelkét simogatta". Soltész Rezső mellett idén Szikora Róbert, Szigeti Ferenc és a Karthago kapta meg ezt a díjat. „Ferivel együtt kezdtük a zenélést, a Corvinát a mi kettőnk zenei elképzelése határozta meg, utána külön-külön léptünk tovább, amerre a lelkünk, a szívünk, a lendületünk vitt" – jegyezte meg.
Zenészkollégákkal rendszeresen szokott találkozni, és nagyon sok emléke van. „A minap vendégeskedtem a Családi kör című műsorban, Aradszky Lacira emlékeztünk. Úgy érzem, hogy az egész szakma, jobban mondva a mi generációnk, kezd egymás felé fordulni, bár nem járunk naponta össze” - árulta el a Borsnak, majd ezzel zárta:
„De van egy baráti társaságunk, havonta találkozunk, emlékezünk, amit nagyon fontos dolognak tartok. Úgy érzem, hogy a mi zenészgenerációnk komoly értéket teremtett elsősorban azzal, hogy lerakta a magyar beatzene alapjait.”
