Schóbert Lara felbecsülhetetlen értékű ajándékot kapott - Fotó

Rubint Réka lánya, Schóbert Lara már 22 éves, ennek apropóján osztott meg képeket és egy megható bejegyzést az Instagramon, ahol egy kis múltidézésbe is betekintést nyerhettek a követők.

Rubint Réka rettentő büszke lányára, amelyet ki is emelt Schóbert Lara születésnapi ünnepségén Fotó: Szabolcs László

Rubint Réka felbecsülhetetlen értékű ajándékot adott Schóbert Lara szülinapjára

Rubint Réka ismét megmutatta, milyen mély és szoros kapcsolat fűzi lányához, Schobert Larához. Az ország egyik legismertebb fitneszanyukája az Instagramon köszöntötte fel Schobert Larát a 22. születésnapja alkalmából – a bejegyzés pedig pillanatok alatt elárasztotta a közösségi médiát szeretetteljes kommentekkel.

Réka posztjában szívszorító sorokkal idézte fel az elmúlt 22 év közös élményeit, küzdelmeit és örömeit: „Az az út, amit az elmúlt 22 évben együtt bejártunk, azt csak mi tudjuk és mi ismerjük… Egy biztos: felért tíz család egész életével! De olyan tapasztalás volt, melynek minden pillanata tanított – mindkettőnket.” A megható szavak mellett Rubint Réka egy különleges ajándékkal is meglepte lányát: azt az órát adta tovább, amelyet annak idején Lara születése után kapott férjétől, Schobert Norbitól.



Az együtt töltött idő az élet egyik legcsodálatosabb ajándéka, és én most továbbajándékozom Neked azt az órát, amit a születésed után az Édesapádtól kaptam

– írta.

Réka üzenetének legszebb része talán az a gondolat, amit minden édesanya magáénak érezhet: „Bárhol is jársz majd a nagyvilágban, és ránézel az órádra, mindig jusson eszedbe, hogy van egy hely, ahol az idő és a szeretet végtelen – és az a család.” A poszt végén Rubint Réka azt kívánta, hogy egyszer majd Lara is hasonló szeretettel adhassa tovább ezt a különleges órát saját kislányának.

A fitnesztréner üzenetét több ezren lájkolták, és rengetegen gratuláltak Larának is a születésnapjához. A család szoros köteléke, a közös értékek és az egymás iránti mély szeretet ismét megmutatta: az idő valóban nem ellenség, hanem az együtt megélt pillanatok fontossága.