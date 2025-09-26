A rajongók a szívükhöz kaptak: Életveszélyes helyzetbe sodorta magát Schóbert Lara

Hatalmas felháborodást váltott ki Schóbert Lara legutóbbi Instagram-posztja. A sztárcsemete egy olyan szelfit osztott meg magáról, amelyet vezetés közben készített – ez pedig sokaknál kiverte a biztosítékot.

Schóbert Lara életveszélyes helyzetbe sodorta magát vezetés közben, ami hatalmas felháborodást keltett az internet népe között

Schóbert Lara meggondolatlan selfije kiborította az embereket

A fiatal influenszert többek között a Redditen kezdték el élesen bírálni, mivel sokan felelőtlennek tartják, hogy autópályán, menet közben fotózta magát.

„Kedves Schóbert Lara, tudom, hogy sok észt nem osztottak, de miért az autópályán menet közben kell szelfizni?”

-idézte a Reddit poszt sorait

„Én a helyében már nem vezethetnék, elvenném a jogosítványát”

- fejezte ki felháborodását egy másik hozzászóló.

„Az ilyeneket miért nem veszi elő a rendőrség??????!!!! Közúti veszélyeztetés...Meg még saját maga gyártott bizonyítékot róla

- szólt hozzá teljesen kiakadva egy másik.

