A rajongók a szívükhöz kaptak: Életveszélyes helyzetbe sodorta magát Schóbert Lara

botrány
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 19:35
Schóbert Laraselfie
A celeblány gondolatlan lépést tett, amitől az internet népe teljesen kiakadt.
Amy Mans
A szerző cikkei

Hatalmas felháborodást váltott ki Schóbert Lara legutóbbi Instagram-posztja. A sztárcsemete egy olyan szelfit osztott meg magáról, amelyet vezetés közben készített – ez pedig sokaknál kiverte a biztosítékot.

alt=Schóbert Lara életveszélyes helyzetbe sodorta magát vezetés közben, ami hatalmas felháborodást keltett az internet népe között
Schóbert Lara életveszélyes helyzetbe sodorta magát vezetés közben, ami hatalmas felháborodást keltett az internet népe között / Fotó: Ripost

Schóbert Lara meggondolatlan selfije kiborította az embereket

A fiatal influenszert többek között a Redditen kezdték el élesen bírálni, mivel sokan felelőtlennek tartják, hogy autópályán, menet közben fotózta magát.

„Kedves Schóbert Lara, tudom, hogy sok észt nem osztottak, de miért az autópályán menet közben kell szelfizni?”

-idézte a Reddit poszt sorait az Origo.

„Én a helyében már nem vezethetnék, elvenném a jogosítványát”

 - fejezte ki felháborodását egy másik hozzászóló.

„Az ilyeneket miért nem veszi elő a rendőrség??????!!!! Közúti veszélyeztetés...Meg még saját maga gyártott bizonyítékot róla

- szólt hozzá teljesen kiakadva egy másik.

Schóbert Laráról szóló Reddit-poszt az alábbiakban megtekinthető!

“Kedves” @laraschobertt tudom hogy sok észt nem osztottak ,de miert az autópályán menet közben kell szelfizni ? Áruld már el kerlek 🤷🏼‍♀️
byu/Ok_Hunter5280 intalk_hunfluencers

 

