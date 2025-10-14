Apró kezecske és lábacskák: Rácz-Gyuricza Dóra nyakába ült a lánya - Fotó

A napokban az egész országban az egyik legizgalmasabb témája Rácz Jenő és a McDonald's kollaborációja. A limitált ideig elérhető szendvics nemcsak a gasztronómia, hanem Jenő pályájának újabb mérföldköve is és ahogy ő fogalmazott, „ilyen Magyarországon még nem volt”. Erről és a sztárséf szülinapjáról korábbi cikkünkben írtunk bővebben. Felesége, Rácz-Gyuricza Dóra és kislánya, Kamilla gyönyörű teremtések. Mindkettőjükre nagyon büszke lehet a sztárséf.

Rácz Jenő és felesége, Rácz-Gyuricza Dóra / Fotó: Archív

Az influenszer édesanya is büszke a családjára. Rendszerint oszt meg tartalmakat az életéről a közösségi oldalán. Legfrissebb posztjában például egy októberi összefoglalót tett közzé rajongói legnagyobb örömére. Ezen kép összeállítás kezdése erősen kezdődött, aminek első fotóján Rácz-Gyuricza Dóra nyakában cipelte kislányát, Kamillát. De a képek között kapott helyet egy apró kezecske, ami egy még apróbb gesztenyét tartott, de lábacskáit is megmutatta az anyukája, a család cicájával.

Íme Rácz-Gyuricza Dóra októbere