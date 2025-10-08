Sebestyén Ági a Pumped Gabóval való kapcsolatáról: „Ma már tudatosabban élem az életem”

A korábbi reality-szereplőként ismert Sebestyén Ági sok mindenen keresztülment az elmúlt években. Míg Pumped Gabo egykori szerelme volt, a magánélete miatt került reflektorfénybe, máskor a karrierje miatt figyelt fel rá a média. Ma azonban egészen más szemmel néz az életre, a Borsnak elmesélte: megtalálta a belső harmóniát, a szerelemben pedig egy olyan társat, aki mellett önmaga lehet. Ági szerint az igazi változás akkor kezdődött, amikor megtanulta elengedni a múltat, és a jelenben élni.
Sebestyén Ági szerint az a korszak, amit az ország a tévéképernyőkön keresztül ismerhetett meg, nagyon intenzív és tanulságos volt. A Pumped Gabóval töltött időszakra így emlékezik:
Az az időszak nagyon intenzív és izgalmas volt, tele tanulással és lehetőségekkel, de gyorsan jöttek a felkérések, és néha alig volt időm feldolgozni, mi történik. Nagyon sokat tanultam belőle, és ma már hálás vagyok mindenért, mert erősebbé és tapasztaltabbá tett. Fiatal voltam, és persze kicsit befolyásolható. A kapcsolat a média világában néha viharos volt, de összességében sokat tanultam belőle.
Az elmúlt évek alatt megtanulta kezelni a hírnevet, a kritikát és azt is, hogyan álljon ki önmagáért. Úgy érzi, ma már egészen más ember, mint akkoriban: nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb és sokkal tudatosabb a döntéseiben.
A Pumpedék című botrányműsor után új korszak kezdődött számára, amelyben a stabilitás és az őszinte szeretet kapott főszerepet.
Több mint egy éve boldog párkapcsolatban vagyok, ami rengeteget segít abban, hogy kiegyensúlyozott legyek. Szerintem a párkapcsolat, a hivatás és a magánélet között egyensúlyt adhat, ha a felek támogatják egymást. A legfontosabb számomra a bizalom, a közös értékek és a szeretet. Illetve a kommunikáció, hisz senki se lát bele a másik fejébe!
– mondta a Borsnak.
Sebestyén Ági párjáról nem sokat árul el, de annyit igen, hogy a sport mindig is része volt az életének:
„Annyit elárulok, a párom egy exfocista, és nagyon szeretem benne, hogy tud küzdeni!” – tette hozzá mosolyogva.
Ági úgy érzi, a korábbi kapcsolatai sokat formálták és segítettek abban, hogy felismerje, mi igazán fontos egy párkapcsolatban.
A korábbi kapcsolataim megtanították, mennyire fontos a kommunikáció, az önismeret és hogy mindig legyünk őszinték önmagunkhoz és a másikhoz. Ezekből tanultam, és ezért most sokkal tudatosabb vagyok a jelenlegi kapcsolatommal
– vallotta be.
Ma már nem a felszínt keresi, hanem az őszinteséget és a stabilitást. Az életének ebben a szakaszában nem a zajos nyilvánosság, hanem a harmónia és a bizalom a legfontosabb számára.
Ági szerint a boldog magánélet és a sikeres karrier nem zárja ki egymást, de folyamatos munka szükséges ahhoz, hogy az egyensúly megmaradjon.
Az egyensúly megtalálása folyamatos munka, de a párkapcsolatom támogatása és a munka iránti elkötelezettség segít, hogy ne essen egyik sem a másik rovására. A titok a kommunikáció, a türelem és az, hogy mindkettőnek tudjunk örülni
– magyarázta.
Sebestyén Ágnes ma már tudja, hogy a boldogság nem a hírnévben vagy a sikerek számában rejlik, hanem abban, ha önazonos marad és olyan emberek veszik körül, akik valóban szeretik. „A boldogságot nem a külsőségekben kell keresni, hanem abban, hogy önazonosak vagyunk, és olyan emberek vesznek körül, akik valóban szeretnek” – zárta a beszélgetést mosolyogva.
