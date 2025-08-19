Fény derült Pumped Gabo titkára: ismeretlen lányok bugyiját őrizgeti!

Pumped Gabo neve az elmúlt években összeforrt a bulikkal, a fesztiválokkal és a mindig vidám, meghökkentő pillanatokkal. A fiatal celeb igazi közönségkedvenc, aki ha bárhol megjelenik, ott garantált a jókedv és a show. Legutóbbi fellépésén sem maradt el a meglepetés: a színpadra ugyanis egy igazán különleges ajándék repült. Egy rajongó egy boxert dobott fel neki, amelyre nem mást, mint saját portréját nyomtatta rá.

A Pumped Gabo barátnője címnek jelenleg nincs birtokosa, így bátran fogadhatja a bugyikat (Fotó: Mediaworks archív)

Pumped Gabo neve összeforrt a bugyikkal és bulikkal

„Vicces volt, amikor megláttam, hogy egy boxer van rajta, és még az ajándékozó arca is rákerült. Hordani nem hiszem, hogy fogom, de megtartom, mert ajándék, és értéke van” – mondta nevetve Gabo a Borsnak, majd hozzátette, hogy már megszokta a hasonlóan szokatlan figyelmességeket.

A sztár karrierje során jó néhány emlékezetes meglepetésben részesült. Karrierje elején, egyik első buliján Nyíregyházán például egy rajzot kapott, amelyen példaképe, Zyzz szerepelt.

„Nagyon szívhez szóló volt, főleg, hogy üzenetet is írtak rá, hogy szeretnek” – idézte fel. A rajongók szeretetének ilyen formái mindig különleges helyet foglalnak el nála, hiszen ezek az apró gesztusok is azt bizonyítják, hogy amit csinál, az másoknak is fontos. Persze a gyűjteményben akadnak egészen furcsa darabok is...

„Egyszer például egy gyűrűt kaptam, ami inkább vicces volt. De sokszor küldenek képeket is, ahol a szülinapi tortájukra rakták rá a képemet” – mesélte mosolyogva. Ezek a pillanatok sokszor annyira abszurdak, hogy Gabo maga sem hiszi el, mennyire kreatívak tudnak lenni a rajongói.

A Pumped Gabo-tánc sokak számára ismerős (Fotó: Bors)

A fellépéseken hagyománnyá vált, hogy fehérneműk repülnek a színpadra

„Bugyikat rendszeresen feldobálnak nekem, de nem használtat”

– viccelődött a fiatal sztár. Az efféle helyzetek mindig feldobják a hangulatot, és sokszor nemcsak ő, hanem az egész közönség is jót nevet rajta. Pumped Gabo szerint minden ajándék, legyen az kedves, vicces vagy meghökkentő, azt bizonyítja, hogy a rajongók kötődnek hozzá.

„Ez az egész arról szól, hogy van kapcsolat a közönséggel. Ezek a pillanatok mindig feldobják a bulit”