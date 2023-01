Újra lecsapott az átok! Közös műsor után szakított a TV2 sztárpárja

Mint ahogy arról a Bors is írt: december végén sokaknak feltűnt, eltűntek a közös fotók a TV2 sztárpárjának közösségi oldalairól, ami szakításra utalt. De akkor az Exatlon All Star műsorvezetője, Monoki Lehel és élettársa, Gyenesei Leila sem reagált a magánéletükről szóló pletykákra.

A Párharc műsorban úgy tűnt teljes az összhang közöttük (Fotó: TV2)

De végül a sztáranyuka megtörte a csöndet, és Instagram-oldalán osztotta meg a nagyvilággal, vége a kapcsolatuknak.



“Ha akarjuk, ha nem, az elengedés az élet része.”

Sokszor felmerül, hogy a mai világban a kapcsolatok egy életre vagy egy időszakra szól(hat)nak? A valóság, a tapasztalatok azonban ritkán találkoznak azzal a mély belső vággyal, amire a lélek szomjazik, azaz egy életre szóló kapcsolat után

– írta közösségi oldalán Gyenesei Leila. - A porszemektől a szemünkben azonban az élet még csodálatos, a tapasztalatok tanulságok. Az erőmet és az energiámat pedig más dolgok irányába vihetem, amelyektől az elmém és a lelkem is gazdagodik. Egy független, erős nő és édesanya vagyok, aki minden nehézségért (is) hálás az életében, mert tudom, hogy tanulni és fejlődni lehet ezek által is. Az élsport is hosszú évtizedeken keresztül erre tanított – zárta sorait.

A sztárpár két évig alkotott egy párt, közösen nevelték Leila előző házasságából született kislányát.

Úgy szoktam fogalmazni, hogy nekem igazából Mimi a szerelmem, és neki van egy anyukája. Sajátomként szeretem, csodálatos a kapcsolatunk. Igazi cinkostársak vagyunk

– árulta el korábban Monoki Lehel.

Érdekes, hogy amíg szerelmüket a nyilvánosság kizárásával élték és nem vállaltak közös szereplést a TV2 Párharc műsorában, minden rendben volt. Ott úgy tűnt, teljes az összhang közöttük.

Lecsapott az átok?

Az RTL Klubon futó Nyerő páros igazi celebpár temető. Az eddigi öt évad mutatója nagyon durva, a közös szereplés után tíz pár intett búcsút egymásnak. Csak az ötödik széria után négy kapcsolat futott zátonyra.

Akik szakítottak:

Kulcsár Edina és Csuti

Vasvári Vivien és Szegedi Fecsó

Kárpáti Rebeka és Fröhner Ferenc

Molnár Gusztáv és Fazekas Vivien

L.L. Junior és Körtvélyessy Kinga

Szabó Zsófi és Zsolti

Kovács Dóra és Király Péter

Pumped Gabo és Sebestyén Ági

Papp Gergő és Judit

Gergely Róbert és Némedi-Varga Tímea