Pumped Gabo titokban becsajozott – egy régi szerelme hódította vissza a szívét!

Pumped Gabo magánélete mindig is a forró témák közé tartozott, de az utóbbi időben feltűnően csendben volt a korábbi realitysztár. Most azonban megtörte a hallgatást, és elmondta: újra párra talált, ráadásul nem is akárkivel, hanem egy régi szerelme személyében.

Pumped Gabo hónapok óta titokban tartotta, hogy rátalált a szerelem (Fotó: Mediaworks Archív)

Pumped Gabo exe az új Nagy Ő

Pumped Gabo már hónapok óta boldog párkapcsolatban él – de ezt eddig sikerült teljes titokban tartania! A valóságshow-sztár most a Borsnak vallott arról, hogy újra eltalálta Ámor nyila, és ezúttal nem egy friss ismeretségről van szó, egy korábbi exét sikerült visszahódítania.

Van párkapcsolatom, itt van velem ő is Mónosbélen, de nem posztoltam ki és nem is tervezem ezt nagyon megosztani a közvéleménnyel. A pletykálkodástól meg akarom óvni őt, magunkat

– árulta el Gabo, aki mostanában inkább a nyugalmas vidéki életet választotta a pesti bulik és a pörgős élet helyett.

Úgy tűnik, a testépítő celeb most komolyan gondolja: a Borsnak elárulta, hogy a nyáron újra összejöttek korábbi szerelmével, akivel korábban hosszabb ideig voltak együtt, majd egy év külön töltött idő után ismét fellobbant köztük a láng.

Anno persze én voltam a problémás fél, de most igyekszem változni, tanulok a hibáimból

– vallotta be őszintén és céltudatosan a csajozógép.

A páros most Mónosbélen éli a szerelmes mindennapokat: Pumped Gabo barátnője rendszeresen meglátogatja a celebet, és együtt alakítják ki a közös életüket. Gabo keményen dolgozik a ház körül, fát vág, kertészkedik, igazi vidéki férfi lett belőle – míg a kedvese klasszikus női feladatokat vállal: főz, mos, takarít, és gondoskodik a meghitt otthonról.

Pumped Gabo Balaton Sound projektje, vagyis a Gaboland kiépítése mellett úgy tűnik másra is jutott idő a nyáron (Fotó: Vendel Lajos)

Vidéki élet, sok kis Gabóval

A korábbi botrányhős ma már sokkal visszafogottabb. Pumped Gabo Instagram-oldala például hónapok óta nem fedte fel a frigyet, s az is látható, hogy a celeb magára talált a természet és a nyugalom lágy ölén. A rajongók részéről sok pozitív visszajelzést kap Gabo az új életvitelére és céljaira, valamint értékelik, hogy sokszor jó ügyek mellett áll ki.

A frigy kapcsán nem titkolja, hogy komolyak a szándékai. Tavasszal már elárulta: szívesen megállapodna, sőt családot is alapítana, és el tudná képzelni magát apaszerepben.

Szívesen megállapodnék már, érzem, hogy készen állok, jó lenne, ha sok gyerek rohangálna körülöttem

– mondta korábban a Borsnak.