Pumped Gabo könnyek között mesélt: „Nem tudok egy légtérben megmaradni vele”

Sokszor nehéz kimondani, amikor egy együttélés nem működik, s az egyik félnek akarata ellenére be kell látnia, költöznie kell. Így volt ez Pumped Gabo életében is a napokban, amikor vörös szemmel, könnyek között mesélt követőinek a nehéz, de szükséges döntésről.

Pumped Gabo régóta kiemeli, hogy szereti a természetet és szívesen veszi körbe magát állatokkal (Fotó: Vendel Lajos)

Pumped Gabo ezt érezte helyes döntésnek

Pumped Gabo Instagram-oldalán mesélte el a történetet, amely gyorsan felkeltette a követők figyelmét. A fiatal sztár így kezdte gondolatait:

Nem tudok egy légtérben megmaradni vele

Elsőre minden rendben ment, azonban hamar kiderült, hogy Gabo és a cicája bizony nem tudnak hosszú távon együtt élni. A sztár ugyanis erősen allergiás lett a kisállatra: bedugult az orra, könnyezett a szeme, még az asztmája is előjött. Ráadásul a cica szeme is begyulladt, mintha kölcsönösen irritálták volna egymást. A kiscicát az utcán találta, megpróbálta befogadni otthonába, gondoskodott róla, állatorvoshoz vitte, de a kialakult helyzetet muszáj rövidre zárnia.

Gyerekek, most lett találva ez a kiscica, egyébként nagyon játékos. Ez egy benti macska, nálam csak kinti macskák vannak. Olyan allergiás vagyok, hogy mindjárt meghalok, konkrétan az orrom be van dugulva, mint az állat, folyik a könnyem, a taknyom, az asztmám kijött, úgyhogy mielőbb átvehető a kiscica

– mondta Pumped Gabo, majd hozzátette, hogy már a fülét is eldugította az allergia.

Pumped Gabo táncáról és a bulikról vált híressé, ma már egészen más arcát is megmutatja a világnak (Fotó: Mediaworks archív)

Gabo talán ismét fellélegezhet

A vörösszemű felek hamar közös „megállapodásra jutottak”: a kiscicának új otthont kell találni. A kisállat azonban játékos, kedves és egészséges – kapott féreghajtót, szemcseppet is –, tehát bárki számára ideális társsá válhat.

Se hall, se lát Gabo még ebben a helyzetben is talált időt a sportra: a nap végén edzés is szerepelt a programban, bár bevallotta, hogy így allergiásan nem volt az igazi. Mégis, a történet szívmelengető oldala, hogy Gabo ismét megmutatta nagy szívét a világnak: felelősségteljes, törődik a környezetével és az élővilággal.

A követők szerint hatalmas respect jár neki, hiszen nem először bizonyítja, hogy képes mások – akár állatok – érdekét is a sajátja elé helyezni. Remélhetőleg a cica azóta már szerető, gondoskodó gazdira talált, Pumped Gabo pedig megnyugodhat, hogy jó kezekben van a kis négylábú.