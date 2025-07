Pásztor Anna: „Korábban nagyon hippiéletet éltem”

Előadóként mindig is fontosnak tartotta a tehetséggondozást Pásztor Anna. Az Anna and the Barbies frontembere emiatt is döntött úgy, hogy elfogadja a Civil út Alapítvány felkérését a Varázsceruza – Hagyj nyomot a világban Pásztor Annával programhoz, ahol legutóbb egy dalszerzőtáborban segítették a fogyatékossággal élő tehetségek fejlődését. Ott Anna is rengeteget tanult.

Pásztor Anna fiatalon közel sem mindennapi életet élt (Fotó: archív / hot! magazin)

Pásztor Anna átutazta a világot

„Ha visszagondolok az eddigi életemre, eléggé forgószél módjára éltem. Volt, amikor 10-15 évig utaztam a világban, aztán volt, amikor három iskolát is jártam egyszerre, két zenekart vezettem, a két pici babámról nem is beszélve. Nagyon örülök, hogy az utóbbi időben letisztult a környezetem, és rend van az életemben. Korábban nagyon hippiéletet éltem, amit persze elképesztően szerettem, de a gyerekekkel már nem ugyanaz. Ezért is volt fontos, hogy a család számára legyen egy olyan menedék, ahova vissza tudunk térni, és jót tesz nekünk. Jólesik most kicsit leengedni a vasmacskát” – kezdte Pásztor Anna gyermekeiről és kalandozásairól a hot! magazinnak.

A táborozókkal még többek között olyan zenészek feateltek és segítették őket szövegírásban, zenében, mint Gerendás Ruben, Szepesi Matyi vagy Anna testvére, Pásztor Sámuel. De nem csak zenéből álltak a mindennapok: drámapedagógus és pszichológus is jelen volt, és Anna is tartott órát a mentoráltaknak.

„Nagyon sokféle foglalkozást kaptak tőlünk. Én direkt az utolsó pillanatig vártam, hogy mire van a legnagyobb szükségük. Picit a meg­ér­zé­seim­re hallgatva olyan játékot találtam ki, amiket én is tanultam és alkalmazok az életem során: különböző koncentrációs, meditációs és relaxációs gyakorlatokat és technikákat. Ezek segítettek nekem a legtöbbet abban, hogy megtaláljam a megnyugvást vagy a Földdel és a magunkkal való kapcsolódást. Mellette volt egy avatarjáték is, amiben mindenki létrehozott magának egy szuperhőst, ezzel picit elengedve a valóságot. Elmondtam nekik: ha fellépsz a színpadra, ez a hős segít neked valaki mássá válni, hiszen nincsenek határok abban, hogy ki lehetsz” – árulta el az énekesnő.