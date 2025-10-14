Pap Dorci babát szeretne: „Készen állok az anyaságra. Már csak egy férfi hiányzik!”

Pap Dorci még csak 24 éves, de már szilárd elképzelései vannak jövőjét illetően. A népszerű influenszer a Borsnak mesélt terveiről.

Pap Dorci TikTok csatornája is nagyon népszerű (Fotó: Nagy Zoltán)

Pap Dorci a családalapítást tervezi

Már régóta úgy érzem, hogy készen állok az anyaságra. Már csak egy pár hiányzik, aki hasonlóan gondolkozik. Ha lenne mellettem egy ilyen társ, akiben biztos vagyok, akkor bármikor belevágnék a családalapításba. Fiatalon szeretnék anyuka lenni. Őszintén már most is azt érzem, hogy el vagyok késve így 24, lassan 25 évesen

– nyilatkozta Pap Dorci, az Exatlon korábbi versenyzője.

A TV2 Zsákbamacska sztárja elárulta, hogy számára családja jelenti a legtöbbet az életben: „Az a legfontosabb, hogy minőségi időt töltsek a családommal. Ők a legnagyobb gyöngyszemek az életemben, nagyon hálás vagyok értük és azért, hogy ilyen szoros kapcsolatban állunk egymással. Sokszor érzem, hogy minél több időt töltök velük annál jobban érzem magamat én is” – mesélte az influenszer, aki hozzátette, akkor érzi magát a legboldogabbnak, ha otthon van családjával és a későbbiekben ő is ezt a mintát szeretné követni.

Dorci elárulta, hogy első körben két gyermeket szeretne és a legfontosabb, hogy egészségesek legyenek: „Mindegy, hogy fiú vagy lány, az a lényeg, hogy jó egészsége legyen. Ez hatalmas luxus.”

Az Exatlon sztárja néhány éve költözött fel Budapestre, amikor a TV2 showműsorában, a Dancing with the Starsban szerepelt. Dorci elmondása szerint nagyon nehéz volt megszokni a nyüzsgő fővárost a nyugodt vidéki élete után:

Ha lehetne ötvözném Budapestet és Nyíregyházát. Sokat vágyom haza, szeretek ott lenni, hiszen ott a családom. Szeretem az ottani nyugalmas, vidéki életet, de hiányzik a budapesti pezsgés. Pesten azért több a lehetőség, mind munka, mind szórakozás területén. Érdekes, hogy eleinte utáltam Budapestet, nagyon sok volt nekem Nyíregyháza után

– mesélte Dorci, majd humorosan hozzátette: „Az volt a legnehezebb, hogy nem magam miatt költöztem fel, hanem a Dancing with the Stars miatt. Volt, hogy sírtam, ha fel kellett jönnöm, de azóta megszoktam és már Nyíregyházán nem tudnék élni.”