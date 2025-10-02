Marics Peti, a Valmar szívtiprója 29 éves lett!

Marics Peti napjaink egyik legsikeresebb hazai zenésze már megannyi oldalát megmutatta a nagyközönségnek, és sosem tud csalódást okozni rajongóinak. Most elhoztuk sikerének legnagyobb mérföldköveit.

Marics Peti 29. születésnapját ünnepelte (Fotó: Bánkúti Sándor)

Marics Peti karrierjének legfontosabb pillanatai

A Megasztár mestere nem csak énekelni és színészkedni tud, kitűnő táncos és focista is egyben.

Marics Peti 1996. október 1-jén született Budapesten, harmadik gyerekként. A zene mindig is fontos szerepet öltött be az életében: édesanyja az Operettszínház kórustagja, édesapja jazz szakon végzett tanár. A fiatal énekes gyermekkori barátjával Valkusz Milánnal 2018-ban alapította meg a Valmar duót, amely azóta is szárnyal. Első nagy sikerük a Visz a vérem című zeneszámuk lett, majd országos népszerűségre tettek szert az Úristen című slágerrel. Azóta rengeteg zenét adtak ki, közreműködtek már Manuellel, Kkevinnel, L.L. Juniorral és még sok más előadóval. Természetesen nem csak az interneten aratnak elképesztő sikereket: visszatérő fellépők a Budapest Parkban, első telt házas arénás koncertjükön is túl vannak már, idén decemberben pedig évzáró koncertet adnak a Papp László Sportarénában.

De milyen titkos tehetségekkel rendelkezik még Marics Peti?

A fiatal énekesnek a zenén túl van egy másik szenvedélye is: a futball. Gyerekként aktívan sportolt, labdarúgóként a Budapest Honvéd ifjúsági csapatait erősítette, felnőttként a megyei III. osztályban szerepelt. 2016-ban azonban felhagyott a futballal. Peti nem csak a pályán hódította meg a női szíveket, legutóbb a mozivásznon varázsolt el mindenkit, mikor szerepet kapott a Hogyan tudnék élni nélküled című zenés romkomban. A rajongók szerencséjére a fiatal sztár visszatér a második részre is.

Ha ez még nem lenne elég a tehetségből, akkor nézzék meg, hogyan táncol! 2023-ban Stana Alexandra oldalán a Dancing with the Stars-ban bebizonyította, hogy ritmus érzéke nem csak zenéiben mutatkozik meg.

Marics Peti karrierje szárnyal

Peti nem szenved hiányt tv műsorokban sem, vagy inkább a nézők nem szenvednek hiányt belőle: Műsorvezetőként is kipróbálhatta magát a Zsákbamacska című vetélkedőben Pethő Brunvóal karöltve, most pedig a Megasztár mestereként segíti a feltörekvő tehetségeket.