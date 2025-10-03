T. Dannynek megvan a véleménye: énekesi karrierbe kezdett a Dancing with the Stars táncosa

A Dancing with the Stars már öt évadot élt meg a TV2-n, a nézők pedig nemcsak a sztárokat, de profi tánctanáraikat is szívükbe zárták. Köztük Bődi Dénest is, aki a harmadik évadban Zimány Linda párja volt, a negyedik évadban pedig Hunyadi Donatella tánctanáraként szerepelt. A táncos most új terepen próbálja ki magát, T. Dannynek mindenesetre bejön.

T. Danny értékeli a feltörekvő zenész munkásságát (Fotó: Facebook)

T. Danny is elismerően írt

Bődi Dénes egyre aktívabb a közösségi oldalakon, rendre oszt meg motivációs eszmefuttatásokat, és egy-két dalrészletbe is betekintést engedett. Régi vágyának tesz ugyanis eleget: saját dalokat kezdett készíteni.

A napokban megmutatta, hogyan ötvözi művészeteit: egy mezőn perdült táncra, miközben aláfestő zeneként az egyik saját dala hallható.

„Megfogadtam magamnak, hogy nem félek tovább, és szülinapom alkalmából elkezdem kiadni a zenéimet” – írta a videóhoz, amit a jelek szerint imádnak a rajongók: lájkok és elismerő szavak közepette, T. Danny is feltűnt a kommentszekcióban:

„Hajrá Dinim!” – kommentelte barátjának. Ismeretségük alighanem a Dancing with the Stars negyedik évadából eredezik, ahol T. Danny Lissák Laura oldalán harmadik helyezést ért el, míg Bődi Dénes Hunyadi Donatellával táncolta magát az ötödik helyig.

Nem kizárt, hogy Hunyadi Donatella zeneszeretete is motiválta Dénest. Donatella ugyanis diplomás énekes, aki most kezdte meg tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem operaénekes szakán. A műsor alatt nagyon jóban lettek, a közvélemény pedig össze is boronálta őket, de ők leszögezték, csak barátság van köztük.

A nézőket azóta is foglalkoztatják Dénes szívügyei, legutóbb a szintén Dancing with the Stars másik profi táncosával, Tóth Katicával hozták hírbe, de ők is tisztázták: csak barátság van köztük, így biztos hogy nem ő lesz Bődi Dénes barátnője.