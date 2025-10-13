Fehérneműben tett nagy bejelentést Palvin Barbi, mindenki erre várt

Palvin Barbi izgalmas hírt osztott meg követőivel, elárulta, hogy ismét szerepelni fog a Victoria’s Secret divatbemutatóján. A 32 éves modell ismét feltűnik tehát a fehérneműshow-n New Yorkban, melyet ezúttal az október 15-én rendeznek meg.

Palvin Barbi megint fellép a Victoria’s Secret színpadán

Fotó: Sylvain Lefevre / Getty Images

Palvin Barbi ikonikus modellekkel lép színpadra

Palvin Barbin kívül olyan sztármodelleket láthatunk, mint Adriana Lima, Alex Consani, Anok Yai, Lily Aldridge és Yumi Nu. Angel Reese itt először mutatkozik be a kifutón A modellek mellett minden évben világsztárok teszik felejthetetlenné az eseményt, idén Missy Elliott, Madison Beer, Karol G és a koreai Twice teszi felejthetetlenné az eseményt.

Túl a nehézségeken

Augusztusban számolt be arról a gyönyörű modell, hogy néhány éve már küzd a ciklusával járó nehézségekkel, és mint kiderült, endometriózissal küzd, a műtétet sem tudta elkerülni.

Azt hittem, ez nálam így működik. Nemrég azonban azt tanácsolták, keressek fel egy endometriózis specialistát, hátha a tüneteimet ez okozza. Évente járok nőgyógyászati ellenőrzésre, és azt gondoltam, ha endometriózisom lenne, már tudnék róla – de kiderült, hogy általános vizsgálatokkal ez nem diagnosztizálható. Így elmentem, és három hónappal később megműtöttek. Azóta végre átéltem egy könnyebb menstruációt, és most már tudom, mi a különbség.

- mondta el még a nyáron. Palvin Barbara hagyott időt magának a felépülésre, így teljes erőbedobással tündökölhet ismét!

A remek hír mellé pedig egy szexi videó is jár, amit ITT nézhetsz meg!