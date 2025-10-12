Feszülős bőrruha, átlátszó csipkefelső – Palvin Barbara tűzforró

Palvin Barbara most is tarolt legújabb Instagram-bejegyzésében. A divathetek forgatagában feltűnő magyar modell most bepillantást engedett a világába, megmutatva elfoglalt, de sikeres mindennapjait, és természetesen lenyűgöző szettjeit.

Palvin Barbara ezekben hódított mostanában

Fotó: Sylvain Lefevre / Getty Images

Barbi több szettben is meghódította a világot az elmúlt időszakban. Ezek közül is kiemelkedik a feszülős bőrruha, amit drámai fekete szemsminkkel és egy vad pózzal tett még emlékezetesebbé.

Modellként számtalan különleges ruhát viselt: volt köztük átlátszó csipkefelső, mélyen dekoltált zakó, miniszoknya, futurisztikus bőrdzseki, napszemüveggel kiegészítve, igazi divatbemutatót varázsolt a közösségi oldalára.

A megosztott képek alá csak ennyit írt:

Mentálisan még mindig Párizsban vagyok.

És ezt könnyű elhinni, a fotók alapján valóban csodásan érezte magát a világ egyik divatfővárosában, miközben stílusosan szórakozott.

Íme Palvin Barbara szexi fotója