Eckert Lídia: Nagyszerű lehetőség az Otthon Start program

Az influenszer napi szinten gyártja a népszerű tartalmait a közösségi média oldalaira és egy blogot is ír edzésterveiről. Eckert Lídia most Instagrammon tett közzé egy videót, amiben kiemeli, mennyire nagyszerű ötletnek gondolja a 3 százalékos hitellel járó Otthon Start programot.
Eckert Lídia sem ilyennek gondolta a húszas éveit, de most hazánkban van egy nagyszerű lehetőség, amit ki kell használni.
Szerintem többen nem így képzeltük el a 20-as éveink közepét - akármilyen oldalról is nézzük - így minden támogatás és lehetőség jól jöhet. Bővebb információt a FIX 3%-os Lakáshitelről a bankoktól kaphattok
– írta közösségi média oldalán az influenszer, aki maga is a húszas évei közepén jár és főleg a saját korosztályának gondolja hihetetlenül fontos lépésnek, hogy mindenkinek lehessen saját ingatlanja.
Hirtelen elkezdünk figyelni olyan dolgokra, amik ezelőtt irrelevánsnak gondoltunk, ilyen például a háztartási eszközök vagy a hitelopciók. És persze ott van a lakhatás, az egyik héten albérlet, a másikon már lakásvásárlási opciókat nézegetünk, mert az igényeink változnak
– számol be a fiatalok napjairól a személyi edző, aki kitér a mindennapi problémákra is a videójában, amikkel minden fiatal szembesül az életében.
Mióta megjelent a három százalékos fix kamatozású hitel, azóta még több fiatalnak nyílik meg a lehetősége, akár tíz százalék önrésszel is lakást vásárolni, hiszen nincs különösebben kötött feltétel, mint korábban például a házasság vagy a gyermekvállalás
– számol be az Otthon Start program előnyeiről Eckert Lídia, aki úgy gondolja, a megkötések hiánya nagyban segíti a fiatalokat, hogy megtalálják saját álomotthonukat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.