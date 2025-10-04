Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Eckert Lídia: Nagyszerű lehetőség az Otthon Start program

2025. október 04.
A személyi edző-influenszer is nagyszerű lehetőségnek gondolja a húszas éveiben járó fiataloknak a három százalékos hitelt. Eckert Lídia Instagram-oldalán vallotta be, hogy minden lehetőséggel élni kell és az Otthon Start program egy egyedi opció a magyaroknak.
Az influenszer napi szinten gyártja a népszerű tartalmait a közösségi média oldalaira és egy blogot is ír edzésterveiről. Eckert Lídia most Instagrammon tett közzé egy videót, amiben kiemeli, mennyire nagyszerű ötletnek gondolja a 3 százalékos hitellel járó Otthon Start programot.

Az Otthon Start program Eckert Lídia szerint is egy nagyszerű lehetőség (Fotó: Connect Images via AFP / AFP)

Eckert Lídia sem ilyennek gondolta a húszas éveit, de most hazánkban van egy nagyszerű lehetőség, amit ki kell használni.

Szerintem többen nem így képzeltük el a 20-as éveink közepét - akármilyen oldalról is nézzük - így minden támogatás és lehetőség jól jöhet. Bővebb információt a FIX 3%-os Lakáshitelről a bankoktól kaphattok

– írta közösségi média oldalán az influenszer, aki maga is a húszas évei közepén jár és főleg a saját korosztályának gondolja hihetetlenül fontos lépésnek, hogy mindenkinek lehessen saját ingatlanja.

Az Otthon Start programmal korosztályához szól Eckert Lídia

Hirtelen elkezdünk figyelni olyan dolgokra, amik ezelőtt irrelevánsnak gondoltunk, ilyen például a háztartási eszközök vagy a hitelopciók. És persze ott van a lakhatás, az egyik héten albérlet, a másikon már lakásvásárlási opciókat nézegetünk, mert az igényeink változnak

– számol be a fiatalok napjairól a személyi edző, aki kitér a mindennapi problémákra is a videójában, amikkel minden fiatal szembesül az életében.

Egyszerűbb most lakást találni a fiataloknak Eckert Lídia szerint 

Mióta megjelent a három százalékos fix kamatozású hitel, azóta még több fiatalnak nyílik meg a lehetősége, akár tíz százalék önrésszel is lakást vásárolni, hiszen nincs különösebben kötött feltétel, mint korábban például a házasság vagy a gyermekvállalás

– számol be az Otthon Start program előnyeiről Eckert Lídia, aki úgy gondolja, a megkötések hiánya nagyban segíti a fiatalokat, hogy megtalálják saját álomotthonukat.

 

