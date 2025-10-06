Ördög Nóra búcsúztatta az együttest az utolsó koncertjét: Ezek a bandák oszlottak még fel idő előtt

A magyar zeneiparban régóta szerepelnek népszerű zenekarok, amik meghatározóak közönségüknek, ám nem mindig hosszú életű egy ilyen együttes, mivel időnként eljön a pont, ahol a tagok elkezdnek széthúzni, vagy csak simán szólókarrierbe kezdeni és kiszállnak a bandából. Ördög Nóra is részese volt egy utolsó fellépésnek, nem is akárhol.
L.L. Junior együttese, ahol zenésztársai Mohamed Fatima és Beat voltak, 2023 januárjában tartotta utolsó koncertjét, amikor a Papp László Arénában léptek fel, de sajnálatos módon nem volt megtérülő a koncert, ami pénzügyi feszültséget okozott a zenészek és a szervezők között. Illetve probléma volt az is, hogy nem termeltek eleget az előadásokból, ami nem tetszett a menedzsmentnek. Az elején csak lemondták a fellépéseket, utána pedig bejelentették a hivatalos feloszlását a csapatnak.
A Budapest Parkban tartotta búcsúkoncertjét 2023–ban az együttes, ahol több nagy név is fellépet már és nem akárki konferálta fel a színpadra a zenekart. Ördög Nóra mutatta be az együttes tagjait, akik egy felejthetetlen élményt okoztak az ott tartózkodóknak.
A fellépés után pedig fel is oszlott a csapat, akik nem is terveznek újabb koncerteket adni. Búcsúlemezük pedig már lassan három éve jelent meg a streaming szolgáltatókon.
Magyarország egyik legjelentősebb zenekara volt a hetvenes években, ami később személyes nézeteltérések miatt bomlott fel. Az Illés feloszlása után alapította Szörényi Levente, Szörényi Szabolcs és Bródy János a bandát, ami hihetetlen sikereket ért el és később jubileumi és emlékkoncerteket is adott. A fő ok Szörényi Szabolcs színpadtól való visszavonulása volt, ám a zenekar többi tagja még több albumon dolgozott együtt, de a zenei világ változása is jelentősen kivette a szerepét az együttes megszűnésében. Ám nem csak itthon fordul elő, hogy népszerű együttesek feloszlanak.
2016–ban mindenkit lesokkolt a hír, hogy a híres fiúbanda feloszlik és szóló karrierbe kezdenek a srácok. Akkor már egy éve négyen alkották az együttest, mivel Zayn már előbb kilépett, de akkor még senki sem sejtette, hogy teljesen megszűnik a zenekar. Az öt énekes viszont rendkívül sikeres egyéni karriert fut, mivel már önállóan is egyre nagyobb sztárok. Tehát a OneDirectionnél nem történt nagyobb botrány, csupán úgy gondolták egyedül is kipróbálják magukat, ám Liam Payne halála után több szó esik egy esetleges visszatérésről, viszont erről semmi konkrétat nem tudunk még.
A botrányokról híres testvérpár Liam és Noel Gallagher 2009–ben jelentette be, hogy végleg feloszlanak, mivel nagyon sok személyes nézeteltérésük volt, amik miatt nem tudtak együtt fellépni már. A viszálynak viszont nem lett vége a zenekar megszűnésével, mivel több interjúban is szidták egymást, amik finoman szólva nem keltettek reményt egy Oasis visszatérésre. Az együttes pedig mindennek és mindenkinek ellentmondott azzal, hogy 2025–ben ismét turnéznak és hihetetlen érdeklődés van a koncertjeik iránt.
Azt egyértelműen kijelenthetjük, hogy a zenekaroknál rendkívül nehéz huzamosabb ideig ugyanazzal a felállással koncertezni, mivel minél több az ember, annál több lehet a nézeteltérés is, amik "robbanáshoz" vezethetnek.
