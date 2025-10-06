Ördög Nóra búcsúztatta az együttest az utolsó koncertjét: Ezek a bandák oszlottak még fel idő előtt

A magyar zeneiparban régóta szerepelnek népszerű zenekarok, amik meghatározóak közönségüknek, ám nem mindig hosszú életű egy ilyen együttes, mivel időnként eljön a pont, ahol a tagok elkezdnek széthúzni, vagy csak simán szólókarrierbe kezdeni és kiszállnak a bandából. Ördög Nóra is részese volt egy utolsó fellépésnek, nem is akárhol.

A Fekete Vonat tagjai utoljára az Arénában léptek fel (Fotó: Mediaworks Archív)

A Fekete Vonat pénzügyi bukta lett

L.L. Junior együttese, ahol zenésztársai Mohamed Fatima és Beat voltak, 2023 januárjában tartotta utolsó koncertjét, amikor a Papp László Arénában léptek fel, de sajnálatos módon nem volt megtérülő a koncert, ami pénzügyi feszültséget okozott a zenészek és a szervezők között. Illetve probléma volt az is, hogy nem termeltek eleget az előadásokból, ami nem tetszett a menedzsmentnek. Az elején csak lemondták a fellépéseket, utána pedig bejelentették a hivatalos feloszlását a csapatnak.

A Ricsárdgír 2023-ban tartott utolsó koncertjét a Budapest Parkban (Fotó: Knap Zoltán)

Ördög Nóra konferálta fel búcsúkoncertjére a Ricsárdgírt

A Budapest Parkban tartotta búcsúkoncertjét 2023–ban az együttes, ahol több nagy név is fellépet már és nem akárki konferálta fel a színpadra a zenekart. Ördög Nóra mutatta be az együttes tagjait, akik egy felejthetetlen élményt okoztak az ott tartózkodóknak.

Ördög Nóra még saját számot kis kapott a bandától (Fotó: Youtube / Ricsárdgír)

A fellépés után pedig fel is oszlott a csapat, akik nem is terveznek újabb koncerteket adni. Búcsúlemezük pedig már lassan három éve jelent meg a streaming szolgáltatókon.

Csupán jubileumi és emlékkoncerteket ad a Fonográf együttes (Fotó: MW archív)

1984–ben feloszlott a Fonográf Együttes

Magyarország egyik legjelentősebb zenekara volt a hetvenes években, ami később személyes nézeteltérések miatt bomlott fel. Az Illés feloszlása után alapította Szörényi Levente, Szörényi Szabolcs és Bródy János a bandát, ami hihetetlen sikereket ért el és később jubileumi és emlékkoncerteket is adott. A fő ok Szörényi Szabolcs színpadtól való visszavonulása volt, ám a zenekar többi tagja még több albumon dolgozott együtt, de a zenei világ változása is jelentősen kivette a szerepét az együttes megszűnésében. Ám nem csak itthon fordul elő, hogy népszerű együttesek feloszlanak.

A One Direction a kétezres évek egyik legjobb fiúbandája volt (Fotó: MediaPunch/face to face / Northfoto)

A One Direction bizonytalan időre függesztette fel az együttest

2016–ban mindenkit lesokkolt a hír, hogy a híres fiúbanda feloszlik és szóló karrierbe kezdenek a srácok. Akkor már egy éve négyen alkották az együttest, mivel Zayn már előbb kilépett, de akkor még senki sem sejtette, hogy teljesen megszűnik a zenekar. Az öt énekes viszont rendkívül sikeres egyéni karriert fut, mivel már önállóan is egyre nagyobb sztárok. Tehát a OneDirectionnél nem történt nagyobb botrány, csupán úgy gondolták egyedül is kipróbálják magukat, ám Liam Payne halála után több szó esik egy esetleges visszatérésről, viszont erről semmi konkrétat nem tudunk még.