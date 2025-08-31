„Már motivációt sem találtam azon kívül, hogy csak éljem túl” – Beat élete legsötétebb időszakáról vallott

A Fekete Vonat egykori tagja, Fehér Tibor Beat állapota jó ideje aggasztja a rajongókat, hiszen évek óta küzd a boldogulásért, mindeddig sikertelenül. A zenész élete most azonban fordulóponthoz érkezett, hiszen Kocsis Máté politikus felkarolta, és mindent megtesz, hogy kihúzza a bajból. Beat most a Borsnak vallott őszintén arról az időszakról, amit végre talán maga mögött hagyhat.

Beat fiatalon dédelgetett vágyai is megvalósulhatnak jótevői segítségével, akik a zenei karrierjét is szeretnék újraindítani (Fotó: Facebook)

Beat úgy érzi, végre valódi segítséget kapott, amivel kimászhat abból a gödörből, amibe az elmúlt évek során került. Ennek részeként nem csak lakhatást, de zenei lehetőséget is biztosítanak neki, hogy az élete visszakerüljön a helyes vágányra. Ennek egyetlen feltétele, hogy végleg felhagy a káros szenvedélyeivel.

„Nagyon szívből jövő, őszinte segítséget kaptam úgy, hogy valóban jól feltérképezték azt, hogy mire van szükség. Tehát ez nem egy olyan segítségnyújtás, amiben a saját előnyeit, vagy reklámját erőlteti rám, hanem pont azt nyújtja, amire egy magam korú férfinek szüksége van ebben helyzetben" – kezdte a zenész.

Beat elárulta, melyik volt a legmélyebb pont

Nem titok, hogy Beat hajléktalanként is élt jó ideig, és nem is látott kiutat ebből a helyzetből. Most elárulta, milyen volt mindezt átélni.

„Nagyon nehéz volt, hogy mindig kellett keresni valami olyan helyet, ahol aludni tudok, ha éppen a zsebem nem engedte meg az egyébként borsos árú alvóhelyeket. De próbáltam nem sajnáltatni magam, és nem úgy viselkedni, mint aki segítségre szorul” – gondolt vissza.

A legmélyebb pont talán az volt, ami közvetlenül azelőtt volt, hogy vége lett ennek. Úgy tudnám elmondani, hogy ez egy fokozatos csúszás volt lefelé, de nem azért mert egyre rosszabb dolgokat követtem volna el, csak egyre kevésbé találtam kapaszkodókat, segítséget. A végén már motivációt sem találtam azon kívül, hogy csak éljem túl. De soha nem éreztem, hogy feladom, öngyilkossági gondolataim sem voltak, csak nem tudtam, hogy hova lesz még lejjebb. Ehhez hozzájárult az is, hogy lelki nyugalmam érdekében bizonyos tudatmódosító szerek is rendszeresen ott voltak, mint közvetlen szomszédaim

– vallotta be a rapper.