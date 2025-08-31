„Már motivációt sem találtam azon kívül, hogy csak éljem túl” – Beat élete legsötétebb időszakáról vallott

A Fekete Vonat egykori tagja, Fehér Tibor Beat állapota jó ideje aggasztja a rajongókat, hiszen évek óta küzd a boldogulásért, mindeddig sikertelenül. A zenész élete most azonban fordulóponthoz érkezett, hiszen Kocsis Máté politikus felkarolta, és mindent megtesz, hogy kihúzza a bajból. Beat most a Borsnak vallott őszintén arról az időszakról, amit végre talán maga mögött hagyhat.
Beat úgy érzi, végre valódi segítséget kapott, amivel kimászhat abból a gödörből, amibe az elmúlt évek során került. Ennek részeként nem csak lakhatást, de zenei lehetőséget is biztosítanak neki, hogy az élete visszakerüljön a helyes vágányra. Ennek egyetlen feltétele, hogy végleg felhagy a káros szenvedélyeivel.
„Nagyon szívből jövő, őszinte segítséget kaptam úgy, hogy valóban jól feltérképezték azt, hogy mire van szükség. Tehát ez nem egy olyan segítségnyújtás, amiben a saját előnyeit, vagy reklámját erőlteti rám, hanem pont azt nyújtja, amire egy magam korú férfinek szüksége van ebben helyzetben" – kezdte a zenész.
Nem titok, hogy Beat hajléktalanként is élt jó ideig, és nem is látott kiutat ebből a helyzetből. Most elárulta, milyen volt mindezt átélni.
„Nagyon nehéz volt, hogy mindig kellett keresni valami olyan helyet, ahol aludni tudok, ha éppen a zsebem nem engedte meg az egyébként borsos árú alvóhelyeket. De próbáltam nem sajnáltatni magam, és nem úgy viselkedni, mint aki segítségre szorul” – gondolt vissza.
A legmélyebb pont talán az volt, ami közvetlenül azelőtt volt, hogy vége lett ennek. Úgy tudnám elmondani, hogy ez egy fokozatos csúszás volt lefelé, de nem azért mert egyre rosszabb dolgokat követtem volna el, csak egyre kevésbé találtam kapaszkodókat, segítséget. A végén már motivációt sem találtam azon kívül, hogy csak éljem túl. De soha nem éreztem, hogy feladom, öngyilkossági gondolataim sem voltak, csak nem tudtam, hogy hova lesz még lejjebb. Ehhez hozzájárult az is, hogy lelki nyugalmam érdekében bizonyos tudatmódosító szerek is rendszeresen ott voltak, mint közvetlen szomszédaim
– vallotta be a rapper.
A Fekete Vonat jobb napokat is látott tagjának a szeretteivel is átalakult a viszonya, Beat gyerekei helyett ma már inkább az unokáiért él.
„Az unokáim lettek a szemem fényei, mint annak idején a gyerekeim, ők a motivációim. Persze imádom a gyerekeimet is, de ők már nem azok a gyerekek. Nagyok lettek, más érdekli őket, én már annyira nem. Szerintem ez természetszerűen alakult így, hiszen amikor már nem 20 éves vagy, a fiad pedig egy vagy kettő, hanem te 45 ő pedig 25, akkor már nem az apjára fog csimpaszkodni, hanem szégyelli inkább, ha segít neki vagy gyengéden szól hozzá. De nem távolodtunk el, csak másmilyen lett a kapcsolatunk, de ez azt hiszem más családokba is így van” – mesélte a Borsnak a jelenlegi helyzetről.
Amíg az utcán éltem, nagyon változó volt a hozzáállásuk, amit így visszagondolva meg is értek. Volt, amikor úgy éreztem, hogy egyáltalán nem foglalkoznak velem, mert valószínűleg ők sem tudták, hogy hogy kezeljék ezt, meg talán szégyellhették is. Ebből fakadhatott az, hogy inkább nem is beszéltek, csak várták, hogy valahogy oldja már meg apa, aztán legyen vége. De a köztünk lévő lelki kötelék akkor is nyújtott nekem segítséget, és tudom, hogy aggódtak értem
– idézte fel Beat.
Bár ez az út cseppet sem lesz egyszerű, szerencsére Beatnek több támogatója is akad. Kocsis Máté kérésére Lukács Adorján roma kultúra nagykövet is segíti a rappert, akinek ez egyébként is a szívügye.
„Mindenkinek jár esély, hogy rendbe hozhassa az életét. Az ő esetében nekem ez többet is jelent, mert mégiscsak egy olyan előadóról beszélünk, aki cigány származású. Bár nem feltétlenül ez a jó példa, amit most csinál, de ha kiszállna ebből és megküzdene a démonaival, ahogy Máté fogalmazott, akkor az egy olyan példa lehetne, amit az ember szívesen tárna a problémákkal küzdő fiatalok elé. Azért azt leszögezem, hogy ennek talán még az elején sem tartunk, mi is tudjuk, hogy most nagyobb esély van a kudarcra, mint a sikerre” – árulta el őszintén Adorján.
