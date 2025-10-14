Ördög Nóra kulisszatitkokat fecsegett ki: "Van valami szuperképessége..."

Október 10-én adásba került az Ázsia Expressz döntője: sokak meglepetésére a Bódi-tesók lettek a hatodik évad legjobbjai. Van, aki nekik szurkolt, de olyan is akad, aki mást látott volna győztesként a versengés legvégén. Ördög Nóra Instagram-posztjából azonban az jön le: a műsorvezető számára a megmérettetés igazi győztese egy olyan résztvevő volt, aki jelen sem volt Ázsiában. Hogy kiről van szó? Eláruljuk!

Ördög Nóra műsorvezetőként egyet jelent az Ázsia Expresszel

Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Ázsia Expressz-kulisszatitkokat fedett fel Ördög Nóra

Ördög Nóra rendszeresen oszt meg közösségi felületein kisebb-nagyobb kulisszatitkokat az általa vezetett műsorokról. Az Ázsia Expressz sem kivétel: többször számolt be olyan részletekről, amik nem feltétlenül kerültek adásba. Most is egy olyan titkot árult el, amit eddig nem tudhattak a műsor nézői, és ami bizony sokakat ledöbbentett. Kétségtelen ugyanis, hogy Nóri minden adásban lélegzetelállító ruhákban jelenik meg, olyanokban, amik mintha teljes összhangban lennének a környezetével, azzal, ahol épp forgatnak. Az, hogy ezeket a ruhákat egy stylist választja ki, aligha lehet meglepetés, az azonban, hogy ez a kiválasztás még az utazás előtt megtörténik, egészen elképesztő: Holdampf Linda ugyanis nem utazik el a stábbal, mégis olyan szetteket állít össze, mintha ott lenne a csapattal nap mint nap, és az adott környezetre reagálna egy-egy ruhaválasztással.

"Egyszerűen nem tudom, hogyan csinálja…

Egészen biztosan van valami szuperképessége, amivel még úgy is képes megtalálni a tökéletes ruhákat, hogy valójában fogalma sincs, pontosan hol fogom viselni őket...

Az idei Ázsia Expressz évadban több döbbenetes ruhapillanatunk is volt. Amikor egyszerűen nem akartam hinni a szememnek, hogy hogyan passzolhat valami ennyire…?!

Holdampf Linda, aki ugyan fizikailag nem utazik velünk, de mégis minden nap jelen volt a gondosan összeválogatott, szeretettel és törődéssel becsomagolt ruhaszetteken keresztül. Lindikém, nagyon köszönöm! Én nem tudom, hogy a legalább 15 éve tartó közös munkánk során hány 100 (vagy van már tán 1000 is...???) öltözetet adtál rám… De hihetetlen, hogy mindig van új és más és izgalmas és persze kényelmes, amitől elámulok" – írta bejegyzésében Ördög Nóra, aki arra is megkérte követőit, válasszanak, kinek melyik szett tetszett a legjobban.